Schütz-Treffer nicht genug: Huskies unterliegen Krefeld Pinguinen im Spitzenspiel

Kassel. (PM Huskies) Im Duell der Spitzenmannschaften der DEL2 mussten sich die Kassel Huskies am heutigen Nachmittag mit 1:2 (0:1/0:1/1:0) den Krefeld Pinguinen geschlagen geben.

Einzig und allein Simon Schütz konnte sich auf Seiten der Nordhessen in die Torschützenliste eintragen, während Philipp Maurer ein starkes Comeback im Tor der Huskies feierte.

Doch der Reihe nach! Fast hätten die Huskies den perfekten Start erwischt, doch Tristan Keck setzte seinen Versuch aus dem Slot etwas zu zentral direkt in Felix Bicks Fanghand. Auf der Gegenseite hatte Maxi Hops die erste Chance für die Gäste, doch auch er traf die Scheibe nicht optimal. Den ersten kostspieligen Fehler des Abends leisteten sich die Nordhessen: Einen schlechten Reihenwechsel nutzte Matthew Santos perfekt aus, stürmte allein auf Maurer zu und besorgte mit einer schönen Schlägertäuschung die frühe Gästeführung (4.). Die beste Chance auf den schnellen Ausgleich ließ Michael Bartuli liegen, als er – ähnlich wie Santos – allein auf Bick zulief, jedoch im Krefelder Zerberus seinen Meister fand (8.). Valenti und Mieszkowski hatten ihrerseits in Überzahl gute Chancen, konnten die Scheibe aber ebenfalls nicht über die Linie drücken (beide 10.).

Im zweiten Drittel drückten die Gäste vom Niederrhein dann aufs Gas. Immer wieder waren es insbesondere die Spezialisten Newton und Santos, die der Kasseler Defensive Probleme bereiteten. Und so war es beinahe folgerichtig, dass sich die Krefelder für ihren Aufwand mit dem 0:2 durch Adam Payerl belohnten. Dessen Versuch aus spitzem Winkel schlug unhaltbar über der Schulter von Maurer im kurzen Eck ein (31.). Die Huskies haderten zusehends mit der nahezu perfekt stehenden Krefelder Defensive und vermochten bis Drittelende nichts Zählbares auf die Anzeigetafel zu bekommen.

Zu Beginn des Schlussdrittels suchten die Schlittenhunde schließlich das Heil in der Offensive. Simon Schütz belohnte seine Mannschaft kurz nach Wiederbeginn mit einem kräftigen Schlagschuss zum 1:2 (45.). Fortan drückten die Huskies auf den Ausgleich. Garlent hatte nur Augenblicke später das leere Tor vor sich, setzte die Scheibe jedoch unglücklich an den Pfosten (47.). Und apropos Pfosten: Der rettete auch in der 54. Minute für den bereits geschlagenen Bick, als Valenti vom linken Bullypunkt abgezogen hatte. Auf der Gegenseite hielt Maurer gegen Nijenhuis (55.) und Müller (57.), ehe er das Eis für den sechsten Feldspieler verließ. Doch auch die Bemühungen mit dem zusätzlichen Angreifer blieben heute ohne Erfolg, sodass nach 60 Minuten der zahlreich mitgereiste KEV-Anhang jubeln durfte.

EC Kassel Huskies – Krefeld Pinguine 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Tore: 0:1 (03:32) Saantos (Buschmann, Vandane), 0:2 (30:56) Payerl (Cerny, Dybowski), 1:2 (44:03) Schütz (Detsch, Daugavins)

Torschüsse: 21 – 25

Strafen: Kassel 4 – Krefeld 4

Zuschauer: 4870

