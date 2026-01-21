Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
TSV Erding Gladiators

Schüler- & Studententag beim Erdinger Spiel gegen den SCR

21. Januar 20261 Mins read32
Erding. (PM Gladiators) In der Oberliga Süd gastiert am Freitag, 23.01., um 20 Uhr der SC Riessersee in Erding, am Sonntag, 25.01., um 18 Uhr tritt die Daffner-Truppe bei den Onesto Tigers Bayreuth an.

Bei noch zwölf ausstehenden Spielen will die Mannschaft jede Gelegenheit nutzen, um zu punkten.

Einmal mehr werden die Gladiators dabei mit einem dezimierten Kader antreten müssen, die lange Ausfallliste prägt die Situation weiterhin und macht die Aufgabe nicht leichter. Dennoch ist die Marschroute klar: Über Einsatz, Disziplin und mannschaftliche Geschlossenheit sollen Punkte eingefahren werden.

Besonders im Fokus steht dabei das Heimspiel gegen den SC Riessersee, zu dem die Gladiators zum SCHÜLER- & STUDENTEN-GAME einladen: Alle Schüler*innen und Studierenden erhalten am 23.01. mit gültigem Ausweis kostenlosen Eintritt auf den Stehplätzen. Die jungen Fans sollen die Gelegenheit nutzen, die Stimmung in der Arena hautnah zu erleben und die Gladiators lautstark zu unterstützen.

Mit dem SC Riessersee kommt ein Gegner, der sich unter Trainer Markus Jocher stabilisiert hat und zuletzt regelmäßig zu Zählern kam. Der Traditionsclub aus Garmisch-Partenkirchen verfügt mit Spielern wie Parker Colley und Alexander Höller über gefährliche Offensivkräfte und hat sich im Saisonverlauf spürbar gesteigert. Gegen den SCR wird es für Erding vor allem darum gehen, defensiv kompakt zu stehen, unnötige Fehler zu vermeiden und konsequent zu Ende zu spielen.

Am Sonntag in Bayreuth wartet ein Team, das vor allem in der Offensive stark besetzt ist. Spieler wie Kyle Bollers, Alexander Barber oder Sam Verelst sorgen bei den Onesto Tigers regelmäßig für Tore und Scorerpunkte. Zudem gelang Bayreuth zuletzt ausgerechnet beim SC Riessersee ein wichtiger Auswärtssieg, mit dem eine Negativserie gestoppt wurde – ein Erfolg, der zusätzlich Selbstvertrauen geben dürfte.

Für die Gladiators bedeutet das Wochenende zwei anspruchsvolle, aber offene Spiele. Gelingt es, die eigenen Strukturen über 60 Minuten auf das Eis zu bringen, die special teams zu nutzen und die Belastung trotz dünnem Kader gut zu verteilen, sind sowohl gegen Riessersee als auch in Bayreuth Zähler möglich.

