„Schrumpfkader“ der Bayreuth Tigers unterliegt in Peiting deutlich

Bayreuth. (PM Tigers) Das erste Spiel, nachdem sich mit Tölzer, Reinig, R. Drothen und Schaefer vier Stammspieler zu anderen Clubs verabschiedet hatten, Kristian und Elo ebenfalls nicht zum Einsatz kamen und zudem mit dem verletzten Stach sowie den erkrankten Schmidt und Schwarz weitere Akteure passen mussten, muss man als klare Angelegenheit für die Gastgeber deklarieren.

Trotz der Unterstützung der Youngsters aus Ingolstadt trat man mit nur zwei Verteidiger-Paaren und drei Angriffslinien an.

Dabei konnten sich die Tigers zunächst noch mit den Gastgebern messen und kamen durch Hult zu einer ersten Möglichkeit, die Ouderkirk mit einer Großchance konterte. Auch der Auftritt von Brassard, der innerhalb weniger Augenblicke zwei Mal in Folge den Pfosten anvisiert hatte, brachte die Gäste nicht aus dem Takt. Als Hanke nach neun gespielten Minuten eine unübersichtliche Situation im Slot nutzte und die Scheibe zur Führung über die Linie gearbeitet hatte, beantworteten dies die Wagnerstädter kurz darauf mit dem Ausgleichstreffer, den Ledlin nach einer Hereingabe von Hult setzen konnte. Allerdings erspielten sich der ECP nach und nach immer mehr Vorteile und trat offensiv immer stärker in Erscheinung. Lohn dieses Engagements war die erneute Führung, die Feuerecker mit freier Schussbahn aus dem hohen Slot besorgte. Zum ungünstigen Zeitpunkt, gut 20 Sekunden vor dem Pausenpfiff, steckte die Hanke die Scheibe durch und erzielte damit die 3:1-Führung für seine Farben.

Nur gut zweieinhalb Minuten benötigten die Oberbayern nach Wiederanpfiff um sich gleich drei Mal auf die Anzeigentafel zu bringen. Zunächst war es Brassard, der sich im Powerplay – eher untypisch – mit einem Alleingang über die rechte Außenbahn durchsetzen konnte und genauso den Torerfolg für sich verbuchte, wie kurz darauf Greil, bevor erneut Brassard – dieses Mal per Short-Handed-Goal – einnetzte. Nach diesem Treffer war der Arbeitstag für Appler im Tor der Tigers beendet, der Platz für Schulte machte, was Brassard allerdings nicht daran hinderte, erneut nachzulegen und mit dem 7:1 einen lupenreinen Hattrick für sich zu beanspruchen. Im weitern Verlauf durften die Tigers nochmal ran. Ähnlich wie beim ersten Treffer der Bayreuther legte Hult auf Ledlin, der seinen zweiten Treffer des Abends erzielte. Ein weiterer Torerfolg, gleich auf welcher Seite, sollte – nach einem Konter, den Hult lief aber an Fielder scheitert – dann nicht mehr fallen.

Dies hoben sich die Peitinger dann für den Schlussabschnitt auf, bei welchem es beide Teams gefühlt etwas langsamer angehen ließen. Trotzdem war es Payeur, der seine Jungs mit dem achten Treffer, nochmals jubeln ließ. Dies war auf Seiten der Tigers eher nicht der Fall, auch wenn Drothen, nach einem schönen Rückpass von N. Schindler von hinter der Grundlinie die Scheibe nochmals über die Torlinie der Peitinger brachte. Den Schlusspunkt setzten dann wieder die Gastgeber, die durch Brassard´s vierten Treffer den Deckel auf diese Partie machten.

„Vielen Dank an die Fans, die den Weg auf sich genommen haben um uns hier zu unterstützen. Das Team hat sich super darüber gefreut“, begann Assitant-Coach Vorderbrüggen seinen Abriss zur Partiel kurz nach Spielende. „Mit den schwierigen Umständen, die wir derzeit vorfinden, haben wir das im ersten Drittel gar nicht so schlecht gemacht. Peiting hat viel Druck gemacht und ist dann mehrfach zu Treffern gekommen. Dann steht so ein Ergebnis sehr schnell. Was aber im Augenblick fast zweitrangig ist. Wir sind mit einem jungen und unerfahrenen Team hier, das viel Eiszeit nehmen muss. Es freut uns, dass wir aus Ingolstadt diese Unterstützung bekommen haben. Insgesamt bin trotzdem Stolz auf das Team, das heute alles gegeben hat.“

-av-

EC Peiting vs. Bayreuth Tigers 9:3 (3:1, 4:1, 2:1)

Peiting: Fiedler, Magg – Beck, van der Linde, Weyrich (2), Feuerecker (4), Holzmann (5) – Heger, Brassard, Hanke, Greil, Payeur, Ouderkirk (2), Krutsch, Niewollik, Stein,

Bayreuth: Appler, Schulte (ab 26.) – Odude (2), S. Schindler (2), Krüger (2), Nuss (5) – Schubert, Hult, Ledlin (2), Drothen, N. Schindler, Bergbauer (2), Fabian, Schiling, Hofmann

Schiedsrichter: Zettl, Haupt – Bauer, Schneider

Zuschauer: 412

Strafen: Peiting: 13 Bayreuth: 15 PP: Peiting: 1/5 Bayreuth: 0/4

Torfolge: 1:0 (9.) Heger (Feuerecker), 1:1 (10.) Ledlin (Hult, Schubert), 2:1 (12.) Feuerecker, 3:1 (20.) Hanke (Brassard), 4:1 (23.) Brassard (Heger) PP1, 5:1 (25.) Greil (Ouderkirk), 6:1 (26.) Brassard SH, 7:1 (28.) Brassard (Heger), 7:2 (31.) Ledlin (Hult, Odude), 8:2 (49.) Payeur (Ouderkirk, Greil), 8:3 (54.) Drothen (N. Schindler), 9:3 (57.) Brassard (Feuerecker)