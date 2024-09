„Schritt in die richtige Richtung“ – Haie trotz Niederlage endlich bissig!

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck-Die Haie verliert zwar auch den letzten Test gegen Bozen mit 0:1/OT, macht aber in vielen Bereichen einen...

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck-Die Haie verliert zwar auch den letzten Test gegen Bozen mit 0:1/OT, macht aber in vielen Bereichen einen großen Schritt nach vorne.

Der Stachel saß bei den Haien nach der 0:10-Niederlage beim Test in Bozen tief. Das Team von Coach Jordan Smotherman sparte nicht mit Selbstkritik, und versprach den Fans in der TIWAG Arena für heute ein anderes Gesicht. Und das sollten die Haie-Anhänger auch von der ersten Minute an zu sehen bekommen. Die Haie waren viel bissiger als zuletzt, und ließen sich nicht wie zuletzt in Bozen die Schneid abkaufen. In der Defensive standen die Tiroler meist solide, und sorgten auch nach vorne hin immer wieder für Gefahr. Die ersten 20 Minuten waren geprägt von viel Kampf, Tore fielen aber keine.

In Punkto Torausbeute sollte es an diesem Abend für beide Teams auch lange so weiter gehen. Auch im zweiten Abschnitt war Kampf Trumpf. So forderte etwa Innsbrucks Noah Kerber Bozens Kapitän Daniel Frank zu einem Privatduell. Es war deutlich zu erkennen, dass die Haie nach der Abfuhr in Bozen ein Zeichen setzen wollten. Ein hitziges zweites Drittel ging, ebenso wie das erste, torlos zu Ende. Auch weil die Effizienz auf beiden Seiten fehlte. So ließen die Foxes eine 5 gegen 3 Überzahl und einen Penalty aus, die Haie konnten ein vierminütiges Powerplay nicht nutzen.

Abschnitt drei hatte dann wenig zu bieten. Die Partie plätscherte etwas dahin, und so musste eine Overtime entscheiden. In der hatten die Haie zunächst durch Ryan Valentini die Riesenchance auf den Sieg, um dann wenig später den entscheidenden Treffer hinzunehmen. Ausgerechnet Ex-Hai Simon Bourque durfte über das 1:0 für seine Foxes jubeln.

Die Haie haben damit auch das letzte Spiel in der Pre-Season verloren. Der Auftritt des HCI am heutigen Abend lässt aber wieder hoffen.

Headcoach Jordan Smotherman: „Heute war es natürlich viel besser als letztes Mal. Wir haben in der letzten Woche viel mit den Jungs gearbeitet, sie stellen sich langsam aufeinander ein. Man darf nicht vergessen, es ist ein komplett neues Team. Wir werden die nächsten 10 Tage weiter hart arbeiten um zum Saisonstart bereit zu sein. Jetzt freuen wir uns auf die Saison.“

Noah Kerber: „Wir haben uns viel vorgenommen, das hat man heute glaube ich gesehen. Natürlich hätten wir gerne gewonnen, aber es war ein Schritt in die richtige Richtung.“

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – HCB Südtirol Alperia 0:1/OT (0:0,0:0,0:0-0:1)

Tor: Bourque (64./GWG);