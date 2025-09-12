„Schrecklich, schrecklich, schreckliche Performance!“ Historische 1:9-Löwen-Pleite; Mannheimer „Schütz-Fest“ beginnt schon nach 8 Sekunden

Gleich zum 1. Spieltag der neuen DEL-Saison wird’s sofort historisch – auf negative Weise aus Sicht der Löwen Frankfurt. Die Hessen kommen vor heimischer Kulisse mit 1:9 gegen die Grizzlys Wolfsburg unter die Räder und kassieren die höchste Heimniederlage ihrer DEL-Geschichte.
Auf das 0:8 nach zwei Dritteln folgen Pfiffe. Maksim Matushkin findet deutliche Worte: „Eine totale Peinlichkeit. Das ist inakzeptabel. Wir müssen uns selbst im Spiegel anschauen. Das ist schrecklich, schrecklich, eine schreckliche Performance von allen auf dem Eis – auch von mir.“
Ein Statement setzt Red Bull München mit Neu-Coach Oliver David beim Vizemeister Köln. Neuzugang Ville Pokka bereitet beim 4:2 die ersten beiden Tore vor – obwohl der finnische Weltmeister und Olympiasieger erst seit ein paar Tagen bei der Mannschaft ist. „Ich hatte noch nicht so viel Training mit dem Team“, so Pokka, der sich weiter „herantasten“ will. Neu-Coach David profitiert schwärmt von Trainer-Legende Don Jackson, dessen Interkation letzte Saison nicht belohnt wurde: „Er war so etwas wie ein Großvater oder ein Onkel, der da ist, um zu helfen – sehr demütig. Ich habe kein Ego oder Druck von ihm gespürt, als wir gesprochen haben.“
Einen gelungenen Auftakt feiern auch die Adler Mannheim mit Neuzugang Justin Schütz, dem „Königstransfer“, wie MagentaSport-Experte Rick Goldmann betont. Schon nach 8 Sekunden netzt er erstmals für die Mannheimer, die dank seines Doppelpacks gegen Straubing mit 3:0 gewinnen. Schütz überglücklich: „Es war der perfekte Start. Ein 3:0 ist eines der besten Ergebnisse, die man haben kann.“
Nachfolgend die wichtigsten Stimmen von der ersten DEL-Konferenz der Saison bei MagentaSport.
Am Sonntag geht’s direkt weiter mit dem 2. Spieltag, unter anderem mit dem Duell der Finalisten der Vorsaison: Die Kölner Haie gegen die Eisbären Berlin live ab 16.15 Uhr bei MagentaSport.
Die Münchner haben sich kurz vor dem Saisonstart mit dem finnischen Weltmeister und Olympiasieger Ville Pokka verstärkt – und der fügt sich sofort mit 2 starken Assists ein.
Münchens Neuzugang und DEL-Debütant Ville Pokka mit einem erstaunlichen Fazit: „Ich hatte nicht so viel Training mit dem Team. Ich habe eine gute Spielzeit bekommen, nicht zu viele Minuten, so dass ich mich herantasten kann.“
Münchens Torschütze zum 4:1, Veit Oswald: „Nicht nur die 3 Punkte geholt, sondern auch noch ein Tor geschossen – besser geht’s nicht als Stürmer. Ich bin sehr erleichtert. So kann es weitergehen. (…) Wenn wir so weiterspielen, sind wir schwer zu schlagen.“
Kölns Maxi Kammerer fordert Geduld ein: „Ich glaube, dass es nicht unser bestes Spiel war. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, wir haben viele neue Jungs. Das dauert. Da braucht man ein bisschen Geduld, das hatten wir letztes Jahr. Wir müssen einfach zusammenwachsen.“
Münchens Oliver David über seinen neuen Job als Trainer: „Es gibt immer Druck, wenn man für Red Bull arbeitet. Das ist es, was Red Bull als Unternehmen groß macht. Wir kennen die tausenden Athleten weltweit in vielen Sportarten, in Extremsportarten. Von jedem wird erwartet zu gewinnen. Und der Job ist es, das umzusetzen. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan.“
Münchens Trainer-Legende Don Jackson hinterlässt große Fußstapfen. Das weiß David und hat große Worte übrig: „Ich kenne Don erst seit zwei Jahren. Er war oft in Salzburg, wir haben ein bisschen gesprochen. Er war so etwas wie ein Großvater oder ein Onkel, der da ist, um zu helfen – sehr demütig. Ich habe kein Ego oder Druck von ihm gespürt, als wir gesprochen haben. Er ist ein netter, großartiger Mann. Ich habe angefangen, ein Bild in meinem Kopf zu entwickeln, warum er das, was er erreicht hat, erreichen konnte. Ich habe allein dadurch von ihm gelernt, dass ich ihn kennengelernt habe.“
Was für ein Einstand für den „Königstransfer“ nach 8 (!) Sekunden! Adler-Neuzugang Justin Schütz fliegt direkt los.
Die Adler-Fans würdigen 20 Jahre in der SAP-Arena mit einer eigenen Choreo vor dem Spiel.
Mannheims Justin Schütz über sein Adler-Debüt: „Es war der perfekte Start. Ein 3:0 ist eines der besten Ergebnisse, die man haben kann. (…) Im Großen und Ganzen war es ein super 1. Spiel.“ Schütz über seinen Blitzstart: „Ich habe am Anfang gesehen, dass die Jungs von Straubing etwas planen. Marc (Michaelis) hat es sehr gut gelesen, dass beide Verteidiger springen. Nach 8 Sekunden einen Breakaway hat man nicht so oft.“
Colin Ugbekile, Tor und Assist für die Iserlohn „Wir haben uns viele Dinge vor dem Spiel angeschaut. Ingolstadt ist ein sehr starkes Team, da müssen viele Dinge stimmen, um die zu schlagen. Das hat geklappt.”
0:8 steht es nach dem Ende des 2. Drittels. Es folgt ein gellendes Pfeifkonzert zur Pause.
Frankfurts Maksim Matushkin findet beim Stand von 0:8 nach zwei Dritteln klare Worte: „Eine totale Peinlichkeit. Zuallererst dürfen wir so nicht auftreten – vor allem zu Hause im 1. Spiel. Das ist inakzeptabel. Wir müssen uns selbst im Spiegel anschauen. Das ist schrecklich, schrecklich, eine schreckliche Performance von allen auf dem Eis – auch von mir.“
Frankfurts Trainer Tom Rowe gibt nach dem Spiel ein kurzes Interview: „Wir waren bereit, dagegenzuhalten. Wir hatten großartige Trainingswoche. Aber es dauert ein wenig, bis man sich an die Systeme gewöhnt. Wir müssen das Spiel so schnell wie möglich vergessen.“
Wolfsburgs Trainer Mike Stewart bleibt trotz des Kantersiegs zurückhaltend und analysiert: „Wir waren defensiv stabil, unser Umschaltspiel war stark, wir haben ein paar Powerplay-Tore geschossen. Das war ein guter Abend für uns.“
Ziga Jeglic, Siegtorschütze Fischtown „Wir müssen daraus lernen. Das war nicht unser bestes Spiel. Ein bisschen zu schlampig, aber das Wichtigste ist, dass wir Charakter gezeigt und einen Weg zum Sieg gefunden haben. Es ist immer wichtig, erfolgreich in die Saison zu starten. Alleine die Vorstellung mit einer Niederlage nach München zu fahren, wo es immer sehr schwer ist. Jedes Spiel zählt und es ist ein gutes Gefühl positiv zu starten.”
Eishockey live bei MagentaSport
Konstante bei Programm und On Air-Köpfen: Rekordschütze Reimer regelmäßig dabei
Verlässliche Programmtage sind seit jeher ein Erfolgsgarant! Mit dem Topspiel am Donnerstag (ab 19.15 Uhr), der Konferenz am Freitag mit bis 6 Partien (live ab 19 Uhr) sowie 10 Stunden Live-Erlebnis am Sonntag (ab 13.45 Uhr) im Regelspielbetrieb hat MagentaSport gemeinsam mit der DEL fixe Zeiten geschaffen. Außergewöhnlich auch – die Beständigkeit der Experten: Patrick Reimer wird in der kommenden Saison regelmäßig vertreten sein. Ronja Jenike, Rick Goldmann, Patrick Ehelechner, Sven Felski und Christoph Ullmann sind als Experten fix im Team. Sie stehen für fundierte Analysen, starke Meinungen und beste Unterhaltung. Zu den Moderatoren und Kommentatoren gehören feste Größen wie Sascha Bandermann, Konstantin Klostermann, Basti Schwele, Adrian von der Groeben und Alex Kunz.
2. Spieltag Sonntag, 14.09.2025 ab 13.30 Uhr:
Dresdner Eislöwen – ERC Ingolstadt
ab 13.45 Uhr: Red Bull München – Pinguins Bremerhaven
ab 16.15 Uhr: Augsburger Panther – Adler Mannheim,
Grizzlys Wolfsburg – Nürnberg Ice Tigers,
Iserlohn Roosters – Schwenninger Wild Wings,
Kölner Haie – Eisbären Berlin
ab 18.45 Uhr: Straubing Tigers – Löwen Frankfurt
