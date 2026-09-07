Schottland-Reise beendet: Testphase der Indians auf der Zielgeraden

Memmingen. (fl/mfr) Die Schottland-Reise der Indians ging am Sonntagabend zu Ende.

Drei Spiele in drei Tagen versprachen ein intensives Vorbereitungsprogramm für das Team von Daniel Huhn. Am Ende zog man gegen Glasgow und Dundee jeweils den Küzeren. Am Freitag kommt nun Rosenheim zum letzten Test nach Memmingen.

Ein Highlight der Pre-Season stand für die Indianer an diesem Wochenende an. Bereits am Donnerstag ging es nach Schottland, wo die Memminger drei Testspiele binnen 45 Stunden gegen Teams aus der höchsten britischen Spielklasse EIHL absolvierten.

Den Auftakt machte am Freitagabend das Duell mit dem Glasgow Clan. Die Indianer zeigten einen guten und engagierten Auftritt gegen starke Gastgeber. Am Ende musste man sich jedoch mit 2:4 in der Braehead Arena geschlagen geben. Markus Lillich und Maxime Bickel trafen für Memmingen. Michael Bitzer hütete das Indianer-Gehäuse.

Am Samstag ging es für den ECDC weiter nach Dundee. Dort traf man auf die Dundee Stars und somit den nächsten schottischen Erstligisten. Trotz einiger guter Ansätze und vorhandenen Chancen verloren die Indians am Ende deutlich mit 1:6. Valentin Ankirchner gab zudem sein Debüt im Tor des ECDC. Das Tor für die Indians erzielte Simon Thiel in der 53.Minute.

Zum Abschluss der Reise kehren die Maustädter am Sonntag nach Glasgow zurück. Um 17 Uhr kam es zum zweiten Aufeinandertreffen mit dem heimischen Clan. Justus Roth stand bei dieser Partie zwischen den Pfosten. Okko Kangasniemi fehlte angeschlagen. Jamal Watson wirkte zudem in allen Partien nicht mit. Erneut endete die Begegnung mit 4:2 für die Gastgeber. Memmingen verkürzte im zweiten Drittel durch Nikita Krymskiy und Ludwig Nirschl auf 2:3 und hatte die beste Phase des Spiels. Doch am Ende siegten abermals die Schotten, deren Vorbereitung damit siegreich zu Ende geht. Für die Indians stand anschließend noch ein Teamabend im Pub an, ehe das Team von Daniel Huhn am Montagabend die Rückreise nach Memmingen antritt.

Erwähnenswert ist zudem, dass es sich einige Memminger Anhänger nicht nehmen ließen, ihr Team auch an diesem Wochenende auf der Insel zu unterstützen und wie gewohnt für lautstarken Support auf den Rängen sorgten.

Die Generalprobe für die anstehende DEL2-Saison gibt es am Freitag in der KUTTER-Arena. Der Ligakonkurrent aus Rosenheim gastiert in der Maustadt. Es wird nochmals eine Standortbestimmung für Coach Huhn und sein Team werden, ehe es eine Woche später zum Ligaauftakt in Weiden kommt. Spielbeginn ist um 20:00 Uhr. Karten sind online sowie an der Abendkasse verfügbar.

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