Schongau: Sonne bleibt, Stas neu im Team und neuer U20 Coach

Schongau. (PM EAS) Die EA Schongau kann eine weitere wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison vermelden: Kurt Sonne bleibt den Mammuts erhalten und wird auch künftig mit der Rückennummer 28 für die EAS auflaufen.

Der mittlerweile 30-jährige Kanadier hat sich seit seinem Wechsel nach Schongau mit seiner Spielweise und seinem Einsatzwillen schnell zu einer wichtigen Größe im Team entwickelt. Bereits in seiner ersten Saison überzeugte Sonne mit seiner Präsenz auf dem Eis und stellte seine Offensivqualitäten unter Beweis. Auch bei seiner Vertragsverlängerung im vergangenen Jahr betonte die EA Schongau seine Bedeutung für die Mannschaft und den Verein.

Die vergangene Saison war für Sonne allerdings zwischenzeitlich von einer verletzungsbedingten Pause geprägt. Umso erfreulicher war sein Comeback zum Saisonfinale. Gerade in der entscheidenden Phase der Playdowns zeigte der Angreifer wieder eindrucksvoll seine Klasse und seine Torgefahr.

Mit seiner Erfahrung, seiner physischen Präsenz und seiner offensiven Qualität soll Sonne auch in der kommenden Saison eine wichtige Rolle im jungen Schongauer Team übernehmen.

„Wir freuen uns sehr, dass Kurt weiterhin Teil unserer Mannschaft bleibt. Gerade nach seiner Verletzung hat er zum Saisonfinale noch einmal gezeigt, wie wertvoll er für unser Team sein kann. Seine Qualität und sein Einsatz sind für unsere Mannschaft enorm wichtig“, freut sich die EA Schongau über die Verlängerung.

Auch abseits des Spielbetriebs bringt sich Sonne bei der EA Schongau ein und unterstützt den Verein im Nachwuchsbereich.

Sergei Stas wechselt zur EA Schongau

Erfahrener Stürmer übernimmt zusätzlich Verantwortung als U20-Headcoach und Nachwuchskoordinator

Die EA Schongau freut sich über einen besonderen Neuzugang: Sergei Stas wechselt zur kommenden Saison nach Schongau und übernimmt gleich drei wichtige Aufgaben innerhalb des Vereins.

Der 35-jährige Stürmer wird künftig nicht nur für die Mammuts auf dem Eis auflaufen, sondern übernimmt zusätzlich das Amt des Headcoaches der Schongauer U20 sowie die Aufgabe des Nachwuchskoordinators.

Stas bringt dafür einen enormen Erfahrungsschatz mit. Der gebürtige Weißrusse verfügt über internationale Erfahrung und stand unter anderem für die belarussische Nationalmannschaft auf dem Eis. In Deutschland absolvierte er Spiele in der DEL und DEL2 und war dabei unter anderem für die Grizzly Adams Wolfsburg, die Bayreuth Tigers und den EHC Freiburg aktiv.

Seit 2019 stand Stas bei den Saale Bulls Halle unter Vertrag und absolvierte dort sieben Spielzeiten in der Oberliga. In dieser Zeit entwickelte er sich zu einer erfahrenen Führungspersönlichkeit und blieb auch offensiv eine wichtige Größe seines Teams. In der Saison 2024/25 kam Stas beispielsweise auf 16 Tore und 15 Vorlagen in 48 Spielen.

Mit seinem Wechsel nach Schongau kommt damit nicht nur ein erfahrener und torgefährlicher Stürmer zu den Mammuts. Stas soll mit seiner Routine insbesondere auch unser junges Team auf dem Eis unterstützen und seine Erfahrung an die nächste Generation weitergeben.

Genau hier liegt eine der besonderen Qualitäten dieses Transfers: Als U20-Headcoach und Nachwuchskoordinator wird Sergei Stas seine Erfahrung künftig direkt in die Entwicklung unserer jungen Mammuts einbringen.

Möglich wird diese wichtige Verstärkung im Nachwuchsbereich auch durch die Unterstützung des Fördervereins der EA Schongau. Durch dessen finanzielle Unterstützung konnte die Verpflichtung von Sergei Stas als hauptamtlicher Nachwuchsleiter realisiert werden.

„Wir sind unserem Förderverein für diese Unterstützung sehr dankbar. Die Professionalisierung und Weiterentwicklung unserer Nachwuchsarbeit ist für die Zukunft der EA Schongau von enormer Bedeutung. Mit Sergei Stas gewinnen wir einen erfahrenen Eishockeyfachmann, der sowohl auf als auch neben dem Eis wertvolle Impulse setzen kann“, freut sich die EA Schongau über die neue Zusammenarbeit.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Sergei Stas @ Elite Prospects

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