Schongau: Rainer HÃ¶fler bleibt Trainer der Mammuts

Schongau. (PM Mammuts) Erster Eckpfeiler der Bayernliga-Saison 2021/2022 für die EA Schongau steht fest. Nachdem die Saison 2020/21 in der Bayernliga leider nur ein...

Schongau. (PM Mammuts) Erster Eckpfeiler der Bayernliga-Saison 2021/2022 für die EA Schongau steht fest.

Nachdem die Saison 2020/21 in der Bayernliga leider nur ein Fragment geblieben ist, liegt die Hoffnung auf ein komplette Saison 2021/22. Denn nur 6 Punktspiele konnte die EA Schongau bis zum Lockdown absolvieren – zwischen 5 und 9 Partien die anderen Teams der Liga – entsprechend wenig aussagekräftig ist die Tabelle zu diesen Zeitpunkt, bei der die EAS mit 7 Punkten und 18 : 22 Toren auf Platz 11 rangierte.

Das Team der EA Schongau zeigte unter dem neuen Coach Rainer Höfler jedoch schon gute Ansätze in der Liga die zum November 2020 unterbrochen und schließlich vollständig abgebrochen werden musste.

Ein Weg den wir zusammen gerne durch die komplette Saison gegangen wären und so ist es ein positives Signal, dass der Trainer das exakt so sieht und folgerichtig auch für die kommende Spielzeit verlängert hat.

Der 54jährige Trainer trat vor einem Jahr die Nachfolge von Andreas Leschinger an, der eine neue Aufgabe im Nachwuchs der EAS übernahm (U20 Team).

Schongaus Teammanager Martin Resch setzte damals klare Kriterien für die Auswahl. Ein Trainer aus der Region, der die speziellen Umstände der EA Schongau mit kleinem Etat und ohne Voll-Profispieler kennt und akzeptiert und gleichzeitig mit jungen Spielern arbeiten will.

Da war er sich mit Rainer Höfler schnell einig, der bis dato erfolgreich im Nachwuchs vom EC Peiting und dem ESV Kaufbeuren gearbeitet hatte und in seiner ersten Seniorenstation den TSV Peißenberg bis zu seiner überraschenden Ablösung auf Play-Off-Kurs gehalten hatte.

„Rainer hat eine klare Philosophie, was den Einsatz betrifft“ freute sich Martin Resch vor einem Jahr auf die Zusammenarbeit- Und auch wenn die gespielte Saison dann sehr kurz war, die Ansätze, dass sich das Team entwickeln und langfristig in der Liga etablieren kann, waren unverkennbar.

Damit ist der Grundstein für die Kaderplanung für die neue Bayernligasaison 2021/22 bei der EA Schongau gelegt.



Schmerzhafte Abgänge im Mammut-Kader

Dass die „Corona-Saison“ Auswirkungen auf den Sport haben würde war klar. Für einige der Aktiven haben sich berufliche Optionen ergeben, die in den unsicheren Zeiten klare Priorität haben.

So wird sich der 20jährige Verteidiger Lukas Bucher wegen stärkerer beruflicher Belastung nach dem sehr kurzen Gastspiel bei der EAS wieder dem TSV Peißenberg anschließen, der deutlich näher an seinem Wohnort Weilheim liegt.

Torhüter Lukas Müller macht noch einen radikaleren Schnitt und beendet wegen einer beruflichen Option seine Karriere vollkommen.

Mit dem 26-jährigen Torhüter verliert die EA Schongau einen der besten Akteure der Liga auf dieser Schlüsselposition. Bei der EA Schongau bildete Lukas Müller, nach seiner Rückkehr aus der Oberliga Nord (Hannover Scorpions), zusammen mit Daniel Blankenburg in den vergangenen zwei Spielzeiten eines der besten Torhütergespanne der Liga. Diese unerwartete Lücke zu schließen, wird wohl eine der zentralen Aufgabe des Schongauer Teammanagers Martin Resch in der Kaderplanung werden.

Überraschend war auch die Verkündigung von Eigengewächs Sebastian Schattmaier, dass er wegen seines Wunsches auf mehr Einsatzzeit zum Landesligisten Forst wechseln wird.

Der 25jährige Stürmer bestritt seit 2016 immerhin 116 Punktspiele in der Bayernliga für die Mammuts. Gleichzeitig konnte er wegen seines Wechselspielerstatus auch noch einige Partien im B-Team bestreiten.

Auch im Nachwuchs der EA Schongau hinterlässt „Schatti“ ein große Lücke – hier war er die letzten Jahre als Co-Trainer aktiv und gerade bei den Kids als Vorbild absolut beliebt.

Berufliche Gründe nehmen einen weiteren Aktivposten aus dem Kader der Mammuts. Verteidiger Max Mewes hat berufliche Perspektiven, die sich mit dem Aufwand in der Bayernliga zeitlich nicht vereinbaren lassen. Sicher keine leichte Entscheidung für den Vollblutsportler, der seit seiner Rückkehr zur EAS im Dezember 2016 fester Bestandteil der EAS-Defensive war.

Dennoch muss das 23jährige Eigengewächs, dass bei der EAS das Eishockey erlernt und es dann über den Nachwuchs des ESV Kaufbeuren bis ins U17 und U 18 Nationalteam gebracht hatte, zumindest vorerst eine Eishockey-Pause einlegen.

Ganz aktuell ist noch der Abgang von Tobias Maier. Der Verteidiger bat um Verständnis für seine Entscheidung, die ihm sichtlich nicht einfach gefallen war, zumal er zuletzt das Team als Kapitän präsentierte. Nach drei Spielzeiten bei den Mammuts will der 33jährige Peißenberger jedoch seine aktive Karriere bei seinem Heimatverein beenden. Ein Wunsch, den die Verantwortlichen der EAS durchaus nachvollziehen können.

Martin Resch möchte sich im Namen der EA Schongau bei Tobias, Lukas, Sebastian und Max für ihren Einsatz im EAS-Trikot bedanken. Sie alle hinterlassen sportlich und menschlich eine Lücke, die es zu schließen gilt.

Für den Teammanager steht somit wieder eine arbeitsreiche Zeit zwischen den Saisons an, um dann hier demnächst auch weitere Verlängerungen und auch Neuzugänge präsentieren zu können.