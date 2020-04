Schongau Mammuts kÃ¶nnen mit ihrem Goalie verlÃ¤ngern

Schongau. (PM Mammuts) Nachdem zuletzt über einige Abgänge im Kader berichtet wurde, nun die erste Meldung einer Vertragsverlängerung bei den Mammuts. Mit Torhüter Lukas...

Schongau. (PM Mammuts) Nachdem zuletzt über einige Abgänge im Kader berichtet wurde, nun die erste Meldung einer Vertragsverlängerung bei den Mammuts.

Mit Torhüter Lukas Müller hält ein großer Rückhalt des Teams – sowohl sportlich als auch menschlich – der EA Schongau weiterhin die Treue. Somit konnte Teammanager Martin Resch bei einem der ersten Eckpfeiler in der Teamplanung 2020/21 freudig Vollzug melden.

Der 25-jährige Peißenberger geht in seine dritte Spielzeit im Dress der Mammuts. Seit seiner Rückkehr aus dem Norden der Republik, als er gleich nach seiner Nachwuchszeit in Bad Tölz bei den Scorpions aus Hannover bzw. Wedemark in der Oberliga Nord aktiv war, hütet er bei der EAS das Tor.

Zusammen mit Daniel Blankenburg bildet er seitdem ein starkes und gleichberechtigtes Duo auf der Torhüterposition und sorgte dafür, dass die EAS auf dieser Schlüsselposition überdurchschnittlich besetzt war. Verletzungsbedingt musste Lukas in der abgelaufenen Saison jedoch auf einige Einsätze verzichten. So bestritt er 32 von 39 Punktrundenpartien, wobei er zu 19 aktiven Einsätzen (1180 Spielminuten) kam.