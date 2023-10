Schon wieder Spitzenspiel â€“ TabellenfÃ¼hrer Weiden gastiert beim Zweitplatzierten in Deggendorf

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Am 27.10.2023 steht schon das nächste Top-Spiel in der Festung an der Trat an, der Deggendorfer SC empfängt den...

Deggendorf. (PM DSC) Am 27.10.2023 steht schon das nächste Top-Spiel in der Festung an der Trat an, der Deggendorfer SC empfängt den noch ungeschlagenen Tabellenführer aus der Oberpfalz. 27 Punkte, neun Siege aus neun Spielen, Torverhältnis + 37 – so sieht die bisherige Bilanz der Blue Devils aus. Damit werden die Weidner ihrer Favoritenrolle auch diese Saison bisher mehr als gerecht. Mit Transfers aus dem obersten Regal wie David Elsner, Tyler Ward oder Vladislav Filin konnte man sich in der Offensive nochmals verstärken, was die Abgänge von Martin Heinisch (Höchstadt) und Edgars Homjakovs (Memmingen) nahe zu vergessen lässt. Unterstützt werden die Neuzugänge von etablierten Stürmern wie Neal Samanski, Fabian Voit, Nardo Nagtzaam und Luca Gläser. Youngster wie Daniel Bruch, Robert Hechtl und Martin Hlozek runden das Line-Up der Oberpfälzer ab. Auch defensiv konnte man mit Maximilian Kolb und Fabian Ribnitzky die Erfahrung von insgesamt 475 DEL2-Spielen nach Weiden holen. Letztjährige Leistungsträger wie Kurt Davis oder Markus Eberhardt konnten zudem gehalten werden. Komplettiert wird die Defensive von den beiden dienstältesten Verteidigern Adam Schusser (7. Saison, 264 Spiele) und Dominik Müller (4. Saison, 107 Spiele). Im Tor setzt man auf das bereits bekannte Duo aus Jaroslav Hübl und Marco Wölfl, wobei die Spielzeit hier – zumindest bisher – gleichmäßiger auf beide Torhüter verteilt wird, als es letzte Saison der Fall war. Beim Deggendorfer SC hofft man, nach dem Overtime-Sieg gegen die Memmingen Indians, auch weiterhin in der heimischen Festung an der Trat ungeschlagen zu bleiben. Auf welches Line-Up Jiri Ehrenberger am Freitag zurückgreifen kann, entscheidet sich kurzfristig.