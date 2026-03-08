Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Schon wieder! Ryan Olsen vom EC Bad Nauheim für vier Spiele gesperrt – Martin Has vom EV Landshut für ein Spiel gesperrt
! +EC Bad NauheimEV Landshut

Schon wieder! Ryan Olsen vom EC Bad Nauheim fÃ¼r vier Spiele gesperrt – Martin Has vom EV Landshut fÃ¼r ein Spiel gesperrt

8. März 2026
Ryan Olsen - Â© Sascha Schardt, Kassel Huskies
Neuss. (PM DEL2) Ryan Olsen vom EC Bad Nauheim erhielt eine groÃŸe plus Spieldauerdisziplinarstrafe.

Gem. Â§ 1 (3) ff. Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Ryan Olsen ein Ermittlungsverfahren durch die Ligagesellschaft eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:
â€¢ Spielbericht vom 06.03.2026
â€¢ Videoaufzeichnung

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:
Die Situation ereignete sich bei Spielzeit 09:38 im Drittel der Kassel Huskies. Der Spieler #97 Simon SchÃ¼tz von den Kassel Huskies nahm die Scheibe hinter dem eigenen Tor auf und wurde von einem forecheckenden Spieler des EC Bad Nauheim unter Druck gesetzt. Als dritter Spieler kam #94 Ryan Olsen vom EC Bad Nauheim hinzu und fÃ¼hrte einen Bandencheck gegen den Spieler #97 Simon SchÃ¼tz aus, der daraufhin zu Boden ging. Der Spieler #97 Simon SchÃ¼tz konnte das Spiel infolge des Checks nicht fortsetzen.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 41 vorliegt.

â€¢ Der Spieler #94 Ryan Olsen nahm rÃ¼cksichtslos eine Verletzung des Gegners in Kauf
â€¢ Der Kontakt erfolgte in gefÃ¤hrlicher NÃ¤he zur Bande
â€¢ Der Spieler #94 Ryan Olsen unternahm keinen Versuch den Kontakt zu verhindern oder zu minimieren
â€¢ Der Spieler #94 Ryan Olsen gilt als WiederholungstÃ¤ter

Der Disziplinarausschuss hÃ¤lt deshalb vorliegend eine Sperre von vier (4) Spielen in Verbindung mit einer Geldstrafe fÃ¼r angemessen (Tatbestand 2 Spiele Sperre zuzÃ¼glich 2 Spiele Sperre als WiederholungstÃ¤ter). Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 41, den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24, 27 der Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.

Links zu Ryan Olsen:

Paukenschlag in DÃ¼sseldorf: Ryan Olsen freigestellt! â€“ DEG verpflichtet Joel Hofmann fest

WiederholungstÃ¤ter Ryan Olsen von den LÃ¶wen Frankfurt fÃ¼r zehn Spiele gesperrt!

â€žDer Spieler ist in wenigen Wochen mehrfach disziplinarisch auffÃ¤llig gewesenâ€œ â€“ DEL Disziplinarausschuss zieht Frankfurts Ryan Olsen fÃ¼r sieben Spiele aus dem Verkehr

â€žRyan hat seine Fehler aus der Vergangenheit anerkanntâ€œ â€“ Raubein Ryan Olsen kehrt nach Kassel zurÃ¼ck, muss aber erst noch neun Spiele Sperre absitzen

Martin Has vom EV Landshut fÃ¼r ein Spiel gesperrt

Gegen Has wurde ein nachtrÃ¤gliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gem. Â§ 1 (1) Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Martin Has ein nachtrÃ¤gliches Ermittlungsverfahren durch die Ligagesellschaft eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:
â€¢ Spielbericht vom 06.03.2026
â€¢ Videoaufzeichnung
â€¢ Stellungnahme des Lizenzspielers vom 07.03.2026

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:
Der Spieler #77 Martin Has vom EV Landshut versuchte im eigenen Drittel sein Tor zu verteidigen. Die angreifende Mannschaft spielte einen Pass von der blauen Linie diagonal vor das Tor. Der Spieler #8 Lukas Laub von den Starbulls Rosenheim kreuzte dabei vor dem Tor, wÃ¤hrend der Spieler #77 Martin Has, den Spieler #8 Lukas Laub mit dem SchlÃ¤ger in beiden HÃ¤nden quer vor dem KÃ¶rper mit einer geraden SchlÃ¤gerbewegung nach vorn gegen den Kopf checkte.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 48 vorliegt.

â€¢ Der KÃ¶rperkontakt erfolgte mit einem Spieler ohne Puck Besitz
â€¢ Der Spieler #77 Martin Has nahm durch seine Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf
â€¢ Der Kopf des gegnerischen Spielers war der Hauptkontaktpunkt

Der Disziplinarausschuss hÃ¤lt deshalb vorliegend eine Sperre von einem (1) Spiel in Verbindung mit einer Geldstrafe fÃ¼r angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 48, den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24, 27 der Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.

