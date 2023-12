Schon sechs Punkte RÃ¼ckstand: Iserlohn Roosters brauchen dringend Punkte – SchwÃ¤chste Trefferquote der Liga

Artikel anhören Iserlohn. (MK) Ein ernüchterndes Wochenende liegt hinter den Iserlohn Roosters. Trotz einer 2:0 Führung, wie am Sonntag vor einer Woche in Straubing,...

Iserlohn. (MK) Ein ernüchterndes Wochenende liegt hinter den Iserlohn Roosters.

Trotz einer 2:0 Führung, wie am Sonntag vor einer Woche in Straubing, sprang am Freitag gegen Tabellenführer Eisbären Berlin nichts Zählbares für die Spieler von Headcoach Doug Shedden heraus. Und auch beim gestrigen Westderby in Düsseldorf gingen die Sauerländer trotz mehrerer hochkarätiger Torchancen mit einer frustrierenden 1:0 Niederlage nach sechzig Minuten vom Eis. Und als wäre das nicht alles schon ärgerlich genug, verschärfte sich die Tabellensituation durch den Sieg der Augsburger Panther in Frankfurt noch einmal. Augsburg und Nürnberg haben mittlerweile einen Vorsprung von sechs Punkten auf Iserlohn. Die DEG ist durch den Sieg auf acht Zähler enteilt. Betrachtet man das fürchterlich schlechte Torverhältnis, dann ist das wie ein weiterer Punkt Rückstand.

Niederlagen gegen direkte Konkurrenten, wie in Düsseldorf, schmerzen eben ganz besonders.

Unter Doug Shedden, der seit gut einem Monat im Amt ist, haben sich die Roosters in vielen Bereichen stabilisieren können. Und dennoch reicht es noch immer nicht, um endlich einmal eine positive Serie zu starten. Wenn man in der Tabelle wirklich Boden gutmachen will, dann braucht es an einem Wochenende zumeist mehr als drei gewonnen Punkte. Geht man leer aus, vergrößert sich der Abstand zur Konkurrenz fast zwangsläufig.

Doug Shedden formulierte in seiner Spielanalyse auf der Pressekonferenz in Düsseldorf das Iserlohner Manko in seiner „offiziellen Schreibweise“ eher freundlich. Es habe der Mannschaft an Scheibenglück gefehlt und er könne dem Team keinen Vorwurf machen, so der erfahrene Coach, dessen Miene aber Bände sprach. Der Druck dieses Spiel unbedingt gewinnen zu müssen war auf Seiten der Iserlohner noch etwas größer als bei der DEG. In dem von beiden Seiten sehr niveauarmen Spiel konnte man beiden Teams den Willen, den Kampf und die Intensität sicherlich nicht absprechen. Das „Puck-Management“, die Passgenauigkeit und damit auch die Möglichkeiten den Puck zielgerichteter auf das gegnerische Gehäuse zu bringen waren allerdings mehr als ausbaufähig.

Mit nur 61 geschossenen Toren weisen die Sauerländer nach 28 Partien die schwächste Torausbeute auf. Zugleich haben sie mit 115 Gegentreffern die meisten Tore kassiert. In den zehn Partien unter Doug Shedden haben die Roosters ein Torverhältnis von 23:29. Darin enthalten ist die 7:1 Pleite in Ingolstadt. Es mangelt also vor allem an Durchschlagskraft. Offenbar sondiert man sehr intensiv den Spielermarkt, um die letzte noch offene Importlizenz zu vergeben. Zu einem Abschluss kam es bislang aber noch nicht.

Die sportlichen Sorgen aufgrund des Tabellenstandes, aber auch die Ungeduld der Anhänger wachsen indes weiter. Vor fast drei Wochen verkündete man, dass man ein unabhängiges Gremium installieren möchte, das den Gesellschaftern bei der Neubesetzung der Position des Sportlichen Leiters mit Rat und Tat zur Seite steht. Seit dem Schreiben an die Mitglieder gab es diesbezüglich keine weiteren Informationen.

Der Faktor Zeit spielt mit jedem weiteren absolvierten Spiel eine immer größere Rolle. Schließlich kann aktuell niemand prophezeien, ob der Roosters-Express in der DEL bleibt oder die bittere Fahrt in die DEL2 antreten muss.

Am Donnerstag wartet in Nürnberg der nächste direkte Konkurrent auf die Roosters, ehe man am Vorweihnachtsabend in München gefordert ist. Die Hinspiele verloren die Sauerländer in Nürnberg mit 8:2 und in München mit 4:0. Eine Wiederholung ist aus Iserlohner Sicht unerwünscht!