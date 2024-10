SchÃ¶nheider WÃ¶lfe zu Gast bei Tornado Niesky

Schönheide. (PM Wölfe) Am kommenden Samstag, den 02.11.2024, steht für die Schönheider Wölfe das nächste Auswärtsspiel an. Um 18:30 Uhr trifft das Team von...

Schönheide. (PM Wölfe) Am kommenden Samstag, den 02.11.2024, steht für die Schönheider Wölfe das nächste Auswärtsspiel an.

Um 18:30 Uhr trifft das Team von Coach Sven Schröder im Waldstadion Niesky auf die Tornados – das dritte Aufeinandertreffen innerhalb von nur vier Wochen.

Die bisherigen beiden Duelle, welche in Schönheide ausgetragen wurden, endeten äußerst deutlich zugunsten der Wölfe. Mit einem 11:1 und einem 13:2 ließen sie den Gästen aus Niesky keine Chance. Doch die Ergebnisse täuschen über die bevorstehende Herausforderung hinweg. Diesmal erwartet die Schönheider Wölfe ein völlig anderes Spiel. Die Tornados haben seit anderthalb Wochen wieder regelmäßig Zugang zu ihrer Eisfläche und werden sich intensiv auf dieses Heimspiel vorbereiten – das erste Heimspiel in dieser Saison für die Lausitzer. Besonders im Waldstadion, das für seine besondere Atmosphäre bekannt ist, wollen die Tornados beweisen, dass sie es besser machen können als in den vorherigen Begegnungen.

Für die Schönheider Wölfe steht trotz der Favoritenrolle fest, dass sie sich nicht auf den Lorbeeren der bisherigen Siege ausruhen können. Niesky wird mit vollem Einsatz in die Partie gehen, um den Heimauftakt erfolgreich zu gestalten. Die Wölfe wollen jedoch nach der knappen Derby-Niederlage zurück in die Erfolgsspur und auch das dritte Duell gegen die Tornados für sich entscheiden. Unterstützt werden sie dabei von einem vollbesetzten Fanbus, der für eine lautstarke Kulisse sorgen wird und den Gästen den Rücken stärkt. Wie es um den Kader am Samstag bestellt ist, dazu Wölfe-Coach Sven Schröder: „Zurück im Team werden Yannick Löhmer, Arthur Schwabe und Tom Berlin sein. Bei Niko Stark, Robert Horst, Lukas Lenk und Kevin Piehler müssen wir abwarten und von Tag zu Tag schauen. Definitiv ausfallen wird Richard Zerbst, der mit einer Oberkörperverletzung seit dem FASS-Spiel für mindestens sechs bis acht Wochen ausfallen wird.“

