SchÃ¶nheider WÃ¶lfe vor anspruchsvollem Doppelspieltag

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe stehen an diesem Wochenende vor einer echten Herausforderung.

In zwei Spielen innerhalb von nicht einmal 24 Stunden treffen sie auf starke Gegner, die einiges an Spannung versprechen. Am Samstagabend, den 19. Oktober 2024, geht es zunächst um 19:15 Uhr in der Charlottenburger Eissporthalle P09 gegen den amtierenden Meister FASS Berlin. Am Sonntag, den 20. Oktober 2024, empfangen die Wölfe um 16:00 Uhr in heimischer Halle, dem Wolfsbau, Tornado Niesky zum zweiten Duell innerhalb von zwei Wochen.

Die Partie gegen FASS Berlin wird sicher kein leichtes Unterfangen. Beide Teams sind mit zwei Siegen aus zwei Spielen perfekt in die Saison gestartet. FASS setzte sich zunächst in einem knappen Auswärtsspiel mit 5:4 gegen Lauterbach durch und konnte am vergangenen Wochenende auch das Hauptstadt-Derby gegen die Eisbären Juniors mit 7:4 für sich entscheiden. Zum ersten Heimspiel gegen die Wölfe muss der Meister auf die Charlottenburger Eissporthalle P09 ausweichen, da das Erika-Heß-Eisstadion im Wedding aufgrund technischer Probleme derzeit nicht zur Verfügung steht.

Der amtierende Meister aus Berlin hat in der Sommerpause personelle Veränderungen vorgenommen. Nicht mehr dabei sind die Verteidiger Jakob Altmann, Niklas Pilz, Henry Haase und Ludwig Wild sowie die Stürmer Dimitry Butasch, Stefan Freunschlag und Dennis Merk. Neu im Kader sind dagegen die Verteidiger Tim Lendzian, Alessandro Falk, Justin Polok und Benjamin Hüfner sowie die Stürmer Dennis Thielsch, Nils Herzog, Dean Flemming und Moritz Miguez. Trotz oder gerade aufgrund dieser Wechsel bleibt FASS Berlin laut Wölfe-Coach Sven Schröder der Top-Favorit auf den Meistertitel.

Am Sonntag erwartet die Schönheider Wölfe dann eine erneute Begegnung mit Tornado Niesky im Wolfsbau. Erst vor zwei Wochen trafen beide Teams aufeinander, wobei die Wölfe mit einem klaren 11:1-Erfolg dominierten. Doch der Eindruck könnte täuschen: Niesky kommt mit einem Erfolgserlebnis nach Schönheide, nachdem sie am vergangenen Wochenende ihren ersten Saisonsieg mit 4:1 in Dresden feiern konnten.

Für die Wölfe wird es vor allem darum gehen, die Energie aus dem schweren Spiel gegen FASS Berlin gut zu bewahren und ihre Heimstärke erneut unter Beweis zu stellen. Zwar gelten sie als Favorit, doch könnte das Spiel gegen Niesky vor allem zur Belastungsprobe nach dem kräftezehrenden Samstagsspiel werden. Die Fans dürfen sich jedenfalls auf spannende und intensive Begegnungen freuen. Tickets für das Heimspiel gegen Tornado Niesky gibt es online unter https://schoenheiderwoelfe.vbotickets.com/events.

Das Heimspiel am Sonntag wird präsentiert von der Erzgebirgssparkasse – vielen Dank für die Unterstützung!

Während die „großen“ Wölfe am Samstag in der Hauptstadt gastieren, bestreiten die Jungen Wölfe ihr nächstes Heimspiel im Wolfsbau. So trifft die U15-Spielgemeinschaft Schönheide/Crimmitschau ab 11:00 Uhr ebenfalls auf FASS Berlin. Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt und der Eintritt zu den Nachwuchsspielen im Wolfsbau ist frei.