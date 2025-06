SchÃ¶nheider WÃ¶lfe verzichten auf Teilnahme am OsWeNo-Pokal

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe werden in der Saison 2025/2026 nicht am parallel zur Liga ausgetragenen OsWeNo-Regionalliga-Pokal teilnehmen.

Der Pokalwettbewerb, an dem Mannschaften aus den Staffeln Ost, West und Nord antreten, stellt grundsätzlich eine interessante Ergänzung zum Ligabetrieb dar. Nach eingehender interner Beratung hat sich der Verein jedoch aus mehreren nachvollziehbaren Gründen gegen eine Teilnahme entschieden.

Aufgrund des späteren Aufeisens im Wolfsbau starten die Wölfe erst am zweiten Oktober-Wochenende in die neue Regionalliga-Saison. Damit bleiben nur sehr begrenzte Zeitfenster für mögliche Pokalspiele. Gleichzeitig wird die kommende Meisterschaftsrunde in einer Doppelrunde ausgespielt, was den regulären Spielplan bereits stark auslastet.

Eine zusätzliche Belastung durch Pokalspiele – insbesondere an Wochenenden mit zusätzlichen Doppelspieltagen – wäre sportlich und organisatorisch kaum zu stemmen. Neben der körperlichen Belastung für die Spieler stellen weite Auswärtsfahrten, beispielsweise nach Nordrhein-Westfalen oder in den Norden, auch eine erhebliche finanzielle Herausforderung dar. Diese Zusatzkosten könnten selbst durch mögliche zusätzliche Heimspiele nicht aufgefangen werden.

Wir wissen, dass neue Gegner und frische sportliche Impulse auch für unsere Fans reizvoll gewesen wären. Dennoch überwiegt in der Abwägung von Aufwand und Nutzen letztlich die Entscheidung, den Fokus auf die bevorstehende Meisterschaftsrunde zu legen und auf eine Pokalteilnahme zu verzichten.

