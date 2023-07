Schönheider Wölfe verpflichten Philipp Halbauer

Schönheide (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe können ihren ersten Neuzugang für die kommende Saison 2023/2024 in der Regionalliga Ost vermelden und die Verpflichtung des...

Schönheide (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe können ihren ersten Neuzugang für die kommende Saison 2023/2024 in der Regionalliga Ost vermelden und die Verpflichtung des 26-jährigen Verteidigers Philipp Halbauer bekanntgeben.

Der gebürtige Geraer hatte vergangene Saison eine inaktive Pause eingelegt und lief zuletzt in der Spielzeit 2021/2022 für den Nord-Oberligisten Saale Bulls Halle auf. Philipp Halbauer durchlief schon ab dem siebten Lebensjahr die Nachwuchsabteilungen beim ETC Crimmitschau und spielte von 2013 bis 2015 für die Jungadler Mannheim, mit welchen er 2013/2014 und 2014/2015 Deutscher DNL-Meister wurde, ehe es ihn in der Saison 2015/2016 wieder zurück in den Sahnpark verschlug, wo er bis zur Spielzeit 2019/2020 für die Eispiraten in der DEL2 auflief.

Wichtige Schritte in seiner bisherigen Karriere waren natürlich auch die insgesamt 61 Spiele für die deutschen U16-, U17-, U18, U19- und U20-Nationalmannschaften. Zur Saison 2020/2021 war eigentlich schon einmal ein Wechsel nach Schönheide angedacht, da die oberen drei Ligen DEL, DEL2 und Oberliga pandemiebedingt pausieren mussten. Dass es nur wenige Tage nach der Verpflichtung bereits ein höherklassiges Angebot für Philipp von den EG Diez-Limburg Rockets gab, damit hatten die Wölfe damals so schnell nicht gerechnet, weshalb der Wechsel nach Rheinland-Pfalz anstatt ins Erzgebirge folgte. Nach nur einer Saison schloss sich Philipp dann 2021/2022 den Saale Bulls Halle an und möchte nach der Pause in der vergangenen Saison nun bei den Wölfen wieder voll durchstarten.

Wölfe-Coach Sven Schröder über den Neuzugang in seinem Team: „Philipp und ich kennen uns aus Crimmitschau, wo er unter mir trainierte bis er nach Mannheim wechselte. Unser Kontakt ist nie abgerissen und da er nun sein Lebensmittelpunkt mit seiner Familie in Johanngeorgenstadt aufgeschlagen hat, passt das für uns natürlich super. Wir bekommen einen ehrgeizigen, schnellen und körperlich robusten Verteidiger, der seine Qualitäten nicht nur in der Defensive hat, sondern uns auch in der Offensive mehr Zugriff geben wird.“

526 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten