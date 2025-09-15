Schönheider Wölfe verlieren ersten Test in Nejdek

Schönheide. (PM Wölfe) Zum Abschluss des dreitägigen Trainingslagers im tschechischen Nejdek, stand am Sonntagnachmittag das erste Testspiel der neuen Saison 2025/2026 gegen das Heimteam des HC Rebel Mesto Nejdek auf dem Plan, welches für die Erzgebirger mit 3:6 (0:4, 1:1, 2:1) verloren ging.

Nach zuvor kräftezehrenden Athletik- und Eiseinheiten hatten die Schönheider Wölfe vor allem im ersten Drittel ziemlich schwere Beine, wonach nach 20 Minuten ein 4:0 für die Hausherren auf der Anzeigetafel aufleuchtete. Im Mittel- und Schlussabschnitt lief es dann etwas besser, auch wenn am Ende eine 3:6-Niederlage zu Buche stand. Einen guten Einstand gab dabei Neuzugang Kenneth Hirsch, welchem zwei Treffer gelangen. Das dritte Wölfe-Tor erzielte Arthur Schwabe. Knapp 100 Wölfefans waren nach Nejdek gekommen und ließen sich trotz der Niederlage die gute Laune nicht vermiesen, endete am Sonntag doch die wie immer viel zu lange Sommerpause. Respekt!

Für das Team von Coach Sven Schröder heißt es nach den drei ansträngenden Tagen jetzt erstmal regenerieren, denn schon kommenden Mittwoch, den 17.09.25 steht um 20:00 Uhr der nächste Test bei der 1b-Vertretung des VER Selb an.