Schönheider Wölfe verlängern mit drei jungen Angreifern

Schönheide. (PM Wölfe) Der Kader der Schönheider Wölfe für die Saison 2026/2027 in der Regionalliga Nordost wächst weiter.

Mit Max Rühle, Jan Meixner und Valentino Weißgerber haben drei weitere Stürmer ihre Verträge verlängert und werden auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Wölfe tragen.

Der 18-jährige Max Rühle geht in seine dritte Saison im Schönheider Männerkader. In der vergangenen Spielzeit wurde der junge Angreifer durch eine Verletzung ausgebremst und konnte lediglich zwölf Pflichtspiele absolvieren. Mittlerweile ist Max wieder genesen und soll sich Schritt für Schritt wieder an die Mannschaft herankämpfen, weitere wichtige Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln und seine positive Entwicklung fortsetzen.

Auch Jan Meixner bleibt den Wölfen erhalten. Der 24-jährige Stürmer wechselte 2022 nach Schönheide und geht damit bereits in seine fünfte Saison im Wolfsrudel. In den vergangenen Jahren hat sich Jan Meixner als zuverlässiger und vielseitig einsetzbarer Mannschaftsspieler etabliert. Mit seinem Einsatz, seiner Laufbereitschaft und seiner mannschaftsdienlichen Spielweise ist er eine wertvolle Option für die Schönheider Offensive.

Ebenfalls verlängert hat der 22-jährige Valentino Weißgerber, der vor der vergangenen Saison zu den Wölfen kam. Aufgrund einer schweren Verletzung konnte der körperlich robuste Angreifer lediglich acht Spiele für Schönheide bestreiten. Nach notwendigen Operationen und der anschließenden intensiven Rehabilitation scheint die Verletzung inzwischen weitestgehend auskuriert zu sein. In der neuen Spielzeit soll Valentino Weißgerber deshalb wieder vollständig angreifen und zeigen, welches Potenzial in ihm steckt.

Mit den Vertragsverlängerungen von Max Rühle, Jan Meixner und Valentino Weißgerber setzen die Schönheider Wölfe ihren eingeschlagenen Weg konsequent fort. Alle drei Spieler sind jung, talentiert und entwicklungsfähig. Gleichzeitig sorgen sie für zusätzliche Breite und mehr Optionen im Kader, wichtige Voraussetzungen für eine lange und anspruchsvolle Saison in der Regionalliga Nordost.

Wölfe-Coach Sven Schröder zu den drei Vertragsverlängerungen: „Drei junge Spieler, aber mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Jan ist schon sehr lange dabei, wird immer mehr zu einem Leistungsträger im Team und ich erhoffe mir, dass er noch einmal einen Sprung nach vorne macht. Valentino ist letztes Jahr sehr gut reingekommen, bis ihn die Verletzung ausgebremst hat. Ich erhoffe mir, dass er wieder an die ersten Monate von letzter Saison anknüpfen kann. Max ist ein sehr schneller und junger Spieler, den auch eine Verletzung in der letzten Saison aus dem Rennen genommen hat. Ich hoffe, dass er über den Sommer gut gearbeitet hat, um solche Verletzungen in Zukunft zu vermeiden.“

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