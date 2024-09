SchÃ¶nheider WÃ¶lfe unterliegen in Amberg knapp, siegen aber im letzten Testspiel gegen Bayreuth

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe mussten am vergangenen Freitag eine weitere knappe Niederlage hinnehmen. Im Rückspiel gegen die Wild Lions Amberg unterlag das...

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe mussten am vergangenen Freitag eine weitere knappe Niederlage hinnehmen.

Im Rückspiel gegen die Wild Lions Amberg unterlag das Team von Trainer Sven Schröder mit 1:2 (0:2/1:0/0:0). Nach einer verhaltenen Anfangsphase der Wölfe konnte Amberg in den ersten zwanzig Minuten zwei Tore erzielen und legte damit den Grundstein für ihren Sieg. Zwar kämpften sich die Erzgebirger im zweiten Drittel durch ein Powerplay-Tor von Lukas Lenk zurück ins Spiel, doch ein weiterer Treffer wollte nicht mehr gelingen. Besonders ärgerlich: Knapp zwei Minuten vor Spielende trafen die Wölfe in Überzahl nur den Pfosten und verpassten damit den möglichen Ausgleich. Im letzten Vorbereitungsspiel vor dem Start in die Regionalliga Ost zeigten die Schönheider Wölfe jedoch eine positive Reaktion. Vor heimischem Publikum im Wolfsbau konnten sie sich am Sonntag gegen den bayrischen Landesligisten EHC Bayreuth „Die Tigers“ e.V. knapp, aber verdient mit 4:3 (2:1/1:0/1:2) durchsetzen.

In einer hart umkämpften Partie erzielten Florian Heinz (2), Moritz Gottsmann und Tom Berlin die Tore für die Wölfe. Mit diesem Erfolgserlebnis im Rücken gehen die Schönheider Wölfe nun gut vorbereitet in die neue Saison. Am kommenden Samstag, den 5. Oktober 2024, um 17:00 Uhr, empfängt das Team zum Meisterschaftsauftakt in der Regionalliga Ost den Eislaufverein Niesky e.V. – Tornado Niesky im Kunsteisstadion an der Neuheider Straße.

Tickets für diese spannende Partie sind ab sofort online unter https://schoenheiderwoelfe.vbotickets.com/events erhältlich.