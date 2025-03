SchÃ¶nheider WÃ¶lfe unterliegen FASS Berlin im zweiten Playoff-Finalspiel

Schönheide. (PM Wölfe) Am Sonntagabend mussten die Schönheider Wölfe im zweiten Spiel der „Best-of-Five“-Finalserie der Regionalliga Ost eine bittere 4:8-Heimniederlage gegen den amtierenden Meister FASS Berlin hinnehmen.

Vor 767 Zuschauern im Wolfsbau gelang es den Hausherren nicht, an die starke Leistung vom 5:2-Auswärtssieg im ersten Spiel der Serie anzuknüpfen. Damit glichen die Berliner die Serie zum 1:1 aus.

Die Partie begann intensiv, doch die Gäste aus Berlin fanden früh ihren Rhythmus. Bereits in der 2. Spielminute gingen sie durch Gregor Kubail mit 1:0 in Führung. Die Wölfe ließen sich davon nicht beirren und kämpften sich durch Kevin Piehler in der 10. Minute zurück ins Spiel. Sein Treffer zum 1:1 ließ die heimischen Fans hoffen, dass die Mannschaft das Momentum für sich nutzen könnte. Doch kurz vor der ersten Pause gelang Tom Fiedler in Überzahl der erneute Führungstreffer für FASS Berlin, womit die Wölfe mit einem knappen 1:2-Rückstand in die Kabine gingen.

Der zweite Spielabschnitt begann dann jedoch aus Sicht der Gastgeber katastrophal. Innerhalb von nur 131 Sekunden kassierten die Wölfe vier Gegentreffer und gaben somit das Spiel aus der Hand. Fiedler, Herzog, Volynec und Falk schraubten das Ergebnis innerhalb kürzester Zeit auf 1:6 aus Sicht der Hausherren. Dieser Moment des Spiels erwies sich am Ende als Knackpunkt. Trotzdem zeigten die Wölfe Moral und kämpften sich in der Folge wieder heran. Kevin Piehler erzielte in der 27. Minute in Überzahl den Treffer zum 2:6. Bis zur zweiten Drittelpause hätte Schönheide den Rückstand weiter verkürzen können, doch vergaben sie zwei bis drei hochkarätige Chancen, was FASS Berlin wiederum bestrafte. Felix Braun erhöhte in der 37. Minute auf 7:2 für die Gäste.

Im Schlussabschnitt zeigten die Wölfe noch einmal viel Energie und Kampfgeist. Tomas Rubes sorgte mit zwei Toren (42./47.) dafür, dass die Wölfe noch einmal bis auf 4:7 herankamen. In dieser Phase des Spiels hatten die Wölfe bei einem Überzahlspiel sogar die Chance, den Anschluss zum 5:7 zu schaffen. Doch FASS-Trainer Christopher Scholz reagierte und nahm eine Auszeit, um den Spielfluss der Wölfe zu unterbrechen. Die Maßnahme zeigte Wirkung, und die Gäste verteidigten ihre Führung geschickt. In der 53. Minute setzte Justin Polok mit seinem Treffer zum 8:4 den Schlusspunkt für die Gäste aus Berlin, die damit den Sieg endgültig sicherten.

Aus Sicht der Wölfe bleibt vor allem der Start in das zweite Drittel in Erinnerung, der den Gastgebern das Spiel kostete. Dennoch zeigten die Schönheider Wölfe in der zweiten Spielhälfte Moral und bewiesen, dass sie jederzeit in der Lage sind, das Spiel wieder an sich zu reißen.

Nun steht die Serie nach zwei Spielen ausgeglichen 1:1. Am kommenden Freitag, den 28.03.2025, gastieren die Wölfe um 19:00 Uhr erneut im P09 in Berlin, ehe am Sonntag, den 30.03.2025, um 17:00 Uhr das vierte Finalspiel im Schönheider Wolfsbau stattfindet. Sollte es in beiden Spielen zu keiner Entscheidung kommen, fällt steigt finale Showdown am Dienstag, den 01.04.2025, um 19:00 Uhr in Berlin. Tickets für Spiel 4 am kommenden Sonntag im Wolfsbau sind online unter https://schoenheiderwoelfe.vbotickets.com/events erhältlich.

Das Heimspiel wurde freundlichst präsentiert von der Nickelhütte Aue GmbH.

