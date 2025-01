SchÃ¶nheider WÃ¶lfe siegen souverÃ¤n gegen den ESC Dresden

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe haben am heutigen Sonntag vor 385 Zuschauern im heimischen Wolfsbau einen deutlichen 9:0 (3:0, 3:0, 3:0)-Sieg gegen das Regionalliga-Team des ESC Dresden eingefahren.

Trotz einer eher durchschnittlichen Leistung reichte es für die Mannschaft von Trainer Sven Schröder zu einem klaren Erfolg gegen die tapfer kämpfenden Gäste aus der sächsischen Landeshauptstadt, die mit lediglich zehn Feldspielern und zwei Torhütern angereist waren.

Bereits im ersten Drittel legten die Wölfe den Grundstein für ihren Sieg. Tomas Rubes eröffnete in der 2. Spielminute mit dem 1:0 den Torreigen. Nur wenige Minuten später erhöhten Ricco Warkus (7.) und Tom Berlin (10.) auf 3:0, womit die Gastgeber mit einer komfortablen Führung in die erste Pause gingen.

Im zweiten Abschnitt setzten die Wölfe ihren offensiven Druck fort. Erneut Tomas Rubes (30.) sowie Tom Berlin (34.) bauten die Führung weiter aus. Kurz vor Ende des Drittels war es Richard Zerbst (39.), der das 6:0 erzielte.

Auch im Schlussdrittel ließen die Wölfe keine Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. Tomas Rubes komplettierte in der 46. Minute seinen Hattrick in doppelter Unterzahl (46.), während Ricco Warkus (49.) und erneut Richard Zerbst (58.) das Ergebnis auf den Endstand von 9:0 hochschraubten.

Durch diesen Erfolg bleiben die Schönheider Wölfe mit einem Punkt Rückstand auf den Tabellenführer FASS Berlin in Schlagdistanz, haben jedoch ein Spiel mehr absolviert.

Das nächste Heimspiel der Wölfe findet am kommenden Samstag, den 1. Februar 2025, um 17:00 Uhr statt. Zu Gast im Wolfsbau dann die Regionalliga-Vertretung des ES Weißwasser.

