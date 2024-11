SchÃ¶nheider WÃ¶lfe siegen auch in Niesky deutlich

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe haben am Samstagabend auch den dritten Vergleich der laufenden Regionalliga Ost-Saison gegen Tornado Niesky klar für sich entschieden....

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe haben am Samstagabend auch den dritten Vergleich der laufenden Regionalliga Ost-Saison gegen Tornado Niesky klar für sich entschieden.

Vor 574 Zuschauern im Nieskyer Waldstadion, darunter über 70 lautstarke Wölfefans, setzten sich die Erzgebirger nach anfänglichen Schwierigkeiten deutlich mit 10:2 (1:1, 4:1, 5:0) in der Lausitz durch.

Zu Beginn des Spiels schien es, als könnten die Gastgeber aus Niesky ihre Heimstärke nutzen, um den bisherigen Saisonverlauf gegen die Wölfe etwas zu korrigieren. Im Vorfeld war bereits erwartet worden, dass die Tornados auf die beiden deutlichen Niederlagen in Schönheide reagieren würden. Dies zeigte sich auch im ersten Drittel: Nach dem Führungstreffer der Wölfe durch Jan Meixner in der 5. Minute fanden die Hausherren besser ins Spiel. Sie belohnten sich in der 12. Minute mit dem Ausgleich durch Martin Barak, der den 1:1-Zwischenstand markierte und die Partie damit offenhielt.

Doch Schönheides Trainer Sven Schröder reagierte in der ersten Drittelpause. Seine Ansprache schien Wirkung zu zeigen, denn die Wölfe kamen mit deutlich mehr Elan aus der Kabine und dominierten das zweite Drittel von Beginn an. Innerhalb weniger Minuten drehten sie die Partie mit Toren von Tomas Rubes (24., 25.) und Lukas Lenk (29.) auf 4:1. Tornado Niesky versuchte, sich zu wehren, und konnte durch Tom Domula (32.) auf 2:4 verkürzen. Doch die Schönheider ließen nicht locker und bauten den Vorsprung mit einem weiteren Treffer durch Tom Berlin (34.) auf 5:2 aus.

Im letzten Drittel übernahmen die Wölfe dann endgültig die Kontrolle und ließen Tornado Niesky keine Chance mehr. Schönheide erhöhte den Druck und bestrafte jeden Fehler der Gastgeber. Jan Gruß (46.), Ricco Warkus (50.), erneut Tomas Rubes (51.), Florian Heinz (53.) und Tom Berlin (56.) sorgten für die weiteren Tore und machten den verdienten 10:2-Auswärtssieg perfekt.

Mit diesem klaren Erfolg setzten die Schönheider Wölfe ihre Dominanz gegen Tornado Niesky fort und sicherten sich weitere drei wichtige Punkte in der Regionalliga Ost. Die mitgereisten Fans feierten den deutlichen Auswärtssieg ausgelassen und unterstrichen einmal mehr die starke Unterstützung, auf die sich die Wölfe verlassen können. Vielen Dank!

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV