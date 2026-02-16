Schönheider Wölfe sichern sich Hauptrunden-Meisterschaft mit klarem Auswärtssieg in Berlin

Schönheide. (PM Wölfe) Mit einem überzeugenden 8:2-Auswärtserfolg bei den Eisbären Juniors Berlin haben die Schönheider Wölfe am Sonntagnachmittag das letzte Hauptrundenspiel der Regionalliga Ost Saison 2025/2026 erfolgreich abgeschlossen und sich damit verdient den Titel des Hauptrunden-Meisters gesichert.

Im Berliner Wellblechpalast wurde das Team von Coach Sven Schröder seiner Favoritenrolle am Ende deutlich gerecht.

Mit dem kräftezehrenden Spiel gegen Lauterbach vom Vortag noch in den Beinen benötigten die Wölfe zunächst einige Minuten, um ihren Rhythmus zu finden. Im Vergleich zu gestern stand diesmal Backup-Goalie Patrick Wandeler zwischen den Pfosten und Stürmer Lukas Lenk fehlte aus familiären Gründen.

Nach knapp 10 Minuten brachte Ricco Warkus die Erzgebirger schließlich mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur knapp eine Minute später glich Justin Ludwig-Herbst für die Eisbären Juniors zum 1:1 aus (11.). Schönheide blieb aber spielbestimmend und stellte durch Kevin Piehler in der 15. Minute die Führung wieder her. Mit dem 2:1 ging es anschließend erstmals in die Pause.

Im zweiten Drittel erhöhten die Wölfe früh den Druck. Erneut war es Ricco Warkus, der auf 3:1 stellte (23.), bevor Tomas Rubes nur wenige Minuten später das 4:1 folgen ließ (26.). Berlin nutzte eine kurze Unachtsamkeit der Gäste und verkürzte durch Nils Meissner auf 2:4 (26.). Wirklich ins Wanken gerieten die Wölfe jedoch nicht. Sie kontrollierten weiterhin das Spielgeschehen und bauten ihre Führung durch Arthur Schwabe in der 35. Minute auf 5:2 aus. Zwei Überzahlmöglichkeiten blieben im Mittelabschnitt zwar ungenutzt, dennoch war Schönheide klar tonangebend.

Im letzten Drittel schien die Partie lange Zeit entschieden. Beide Teams agierten zunächst mit angezogener Handbremse, große Torchancen blieben selten und das Spiel plätscherte über weite Strecken dahin. Zur Freude der rund 20 mitgereisten Wölfe-Fans legten die Erzgebirger in der Schlussphase jedoch noch einmal nach. Lennart Wähnelt erhöhte auf 6:2 (50.), ehe Kevin Piehler mit seinem zweiten Treffer des Tages das 7:2 markierte (57.). Den Schlusspunkt setzte schließlich Tomas Rubes, der in der 59. Minute zum 8:2-Endstand traf.

Mit dem deutlichen 8:2-Erfolg (2:1, 3:1, 3:0) beenden die Schönheider Wölfe eine herausragende Hauptrunde mit 22 Siegen aus 24 Spielen und sichern sich verdient die Hauptrunden-Meisterschaft der Regionalliga Ost. Auch wenn dieser Titel noch keinen Pokal garantiert, verschafft er dem Team eine ideale Ausgangsposition für die nun anstehenden Playoffs. Gemeinsam mit FASS Berlin sind die Wölfe direkt für das Halbfinale qualifiziert und können die kommende spielfreie Woche zur Regeneration und Vorbereitung nutzen.

Der Halbfinalgegner wird erst nach den Pre-Playoffs am kommenden Wochenende feststehen, wo die Luchse Lauterbach auf die Eisbären Juniors treffen und sich die Chemnitz Crashers mit den Regio-Eislöwen Dresden in Hin- und Rückspiel duellieren. Tornado Niesky bleibt Schlusslicht und beendet eine mehr als „gebrauchte“ Saison mit der „roten Laterne“. Möglich sind Halbfinal-Duelle gegen die Eisbären Juniors Berlin, den ESC Dresden oder Derbys gegen die Chemnitz Crashers.

Fest steht bereits der Termin für das erste Heimspiel der entscheidenden Saisonphase. Das erste Playoff-Halbfinale im Wolfsbau steigt am Samstag, 28. Februar 2026, um 14:00 Uhr – eine ungewohnt frühe Anspielzeit, die sich alle Wölfe-Fans vormerken sollten.

