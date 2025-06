SchÃ¶nheider WÃ¶lfe setzen auf KontinuitÃ¤t

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe basteln weiter fleißig am Kader für die kommende Regionalliga Ost-Saison 2025/2026.

Nach mehreren bereits verkündeten Vertragsverlängerungen dürfen sich die Fans nun über vier weitere Spieler freuen, die auch in der neuen Spielzeit das Trikot der Erzgebirgler tragen werden. Damit setzen die Verantwortlichen einmal mehr auf Kontinuität und ein eingespieltes Team.

Diese vier Akteure bleiben an Bord:

Max Rühle (17) – Der Youngster feierte in der vergangenen Spielzeit sein Debüt in der Seniorenmannschaft und soll nun Schritt für Schritt an das höhere Spielniveau herangeführt werden.

Robert Horst (26) – Als echtes Eigengewächs ist Robert seit 2016 fester Bestandteil des Teams.

Florian Richter (29) – Ein echtes Urgestein in Schönheide: Der Publikumsliebling geht bereits in seine zwölfte Saison für die Wölfe und ist zudem als Nachwuchstrainer bei den Jungen Wölfen aktiv – ein echtes Vorbild für die Jugend.

Emil Fromberger (16) – Ein vielversprechendstes Talent, der in der letzten Saison sein erstes Senioren-Tor erzielen konnte und weiteres Entwicklungspotenzial zeigt.

Wölfe-Coach Sven Schröder zeigt sich zufrieden: „Wir freuen uns, dass wir diese Spieler halten konnten. Die Mischung aus erfahrenen Kräften und jungen Talenten ist genau das, was wir brauchen, um auch in der kommenden Saison konkurrenzfähig zu sein. Erfreulich zudem, dass mit Max, Robert und Florian gleich drei echte Schönheider Eigengewächse dabei sind.“

