SchÃ¶nheider WÃ¶lfe schlieÃŸen Hauptrunde mit AuswÃ¤rtssieg in Dresden ab

Schönheide. (PM Wölfe) Nach zuletzt zwei Niederlagen haben die Schönheider Wölfe in ihrem letzten Hauptrundenspiel der Regionalliga Ost-Saison 2022/2023 wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden und am Freitagabend beim Regionalliga-Team der Dresdner Eislöwen einen verdienten 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)-Auswärtssieg eingefahren.

Die Torschützen für das Team von Coach Sven Schröder waren Tomas Rubes (3), Moritz Gottsmann, Florian Richter und Florian Heinz. Für Dresden trafen Jannik Eberth und Franz Bertholdt.

Aufgrund dessen, dass Dresden auf dem letzten Tabellenplatz steht und Schönheide die Spitzenposition in der Regionalliga Ost einnimmt, lag die Favoritenrolle vor der Partie am Freitagabend natürlich bei den Wölfen. Man muss allerdings auch erwähnen, dass im Team von Coach Sven Schröder schon seit einigen Wochen verletzte und angeschlagene Spieler zu beklagen sind, wonach zum letzten Hauptrundenspiel in der Landeshauptstadt die Schönheider nur noch mit einem Rumpfkader von zehn Feldspielern und zwei Torhütern antreten konnten. Gegenüber standen drei entschlossene Eislöwen-Reihen (15+2), die ihre Chance nutzen wollten, um doch noch die nach dem Wochenende drohende Sommerpause abzuwenden. Entsprechend ausgeglichen gestaltete sich das Spiel im ersten Drittel, in welches die Wölfe zwar in der vierten Minute und mit dem 1:0 durch Tomas Rubes den etwas besseren Start erwischten, jedoch nur 80 Sekunden später bereits den 1:1-Ausgleich durch Dresdens Jannik Eberth hinnehmen mussten. In der Folge entwickelte sich eine eher zähe Partie, in welcher erst wieder in der 19. Minute etwas Zählbares auf der Anzeigetafel leuchtete, als Liga-Topscorer Tomas Rubes in Überzahl die Wölfe wieder mit 2:1 in Führung brachte. Gleichzeitig auch der Spielstand zur ersten Pause.

Auch im Mittelabschnitt kämpften beide Mannschaften weiter verbissen um jede Scheibe, doch nach und nach übernahmen die Wölfe dann das Kommando auf dem Eis und nutzten in der 26. Minute ein weiteres Powerplay, um durch Moritz Gottsmann auf 3:1 zu erhöhen. Selbst in eigener Unterzahl waren die Gäste aus dem Erzgebirge hellwach und mit seinem dritten Treffer im Spiel baute Tomas Rubes die Führung per Shorthander auf 4:1 (29.) aus. Zwar gelang den Eislöwen in der 34. Minute das 4:2 durch Franz Bertholdt, doch die Wölfe legten bis zum zweiten Pausentee noch zwei weitere Treffer nach, als erst Florian Richter auf 5:2 (37.) und nur zwei Minuten später Florian Heinz auf 6:2 erhöhten.

Für das Schlussdrittel wechselte Wölfe-Coach Sven Schröder seine Torhüter und Backup Oliver Fengler übernahm für Stammkeeper Niko Stark zwischen den Pfosten. Im Spiel selbst nahm Schönheide jetzt aufgrund der dünnen Personaldecke verständlicherweise das Tempo heraus, wonach es den Dresdnern gelang, das Geschehen auf dem Eis etwas ausgeglichener zu gestalten. Größere nennenswerte Torchancen gab es auf beiden Seiten dann auch nicht mehr und die Wölfe spielten die verbleibende Zeit routiniert von der Uhr. Am Ende blieb es beim 6:2 und beim verdienten Auswärtssieg für die Wölfe beim Regionalliga-Team der Dresdner Eislöwen.

Nach dem Erfolg im letzten Hauptrundenspiel gehen die Schönheider Wölfe nun in eine einwöchige Pause, da am kommenden Wochenende nur die Tabellenplätze 3 bis 6 (3. gg. 6. und 4. gg. 5.) in den Pre-Playoffs in Hin- und Rückspiel um den Einzug ins Halbfinale kämpfen. Erst danach wird der Halbfinalgegner für die Wölfe feststehen, welcher dann entweder am Freitag, dem 10.03.23, 19:30 Uhr oder am Samstag, dem 11.03.23, 17:00 Uhr im Wolfsbau zu Spiel 1 der Best-Of-Three-Serie zu Gast ist.

