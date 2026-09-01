Schönheider Wölfe präsentieren Trikots für die Saison 2026/2027

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe gehen mit einem neuen Erscheinungsbild in die kommende Spielzeit.

Für die Saison 2026/2027 in der Regionalliga Nordost präsentiert der Verein seine neuen Spieltrikots, die künftig bei den Begegnungen der Wölfe zum Einsatz kommen werden.

Das Heimtrikot erstrahlt dabei in Royalblau, während die Auswärtsjerseys in Weiß gehalten sind. Neben dem neuen Logo der Regionalliga Nordost tragen die Trikots in der Jubiläumssaison auch einen ganz besonderen Schriftzug: „1936–2026 • 90 Jahre Eishockey in Schönheide“. Damit wird die lange und traditionsreiche Eishockeygeschichte des Standorts sichtbar gewürdigt.

Die Umsetzung der neuen Trikots wurde durch die verlässliche Unterstützung zahlreicher langjähriger Partner und Sponsoren ermöglicht. Mit ihren Logos auf der Spielkleidung sichtbar vertreten sind die Nickelhütte Aue GmbH, die Erzgebirgssparkasse, die Modellbau Schönheide GmbH, die Friedrich Mineralölhandel GmbH, die Wernesgrüner Brauerei GmbH, die SECOSERV GmbH sowie die Schönheider GUSS GmbH.

Die Zusammenarbeit mit diesen starken Partnern bildet eine wichtige Grundlage für die sportliche und wirtschaftliche Weiterentwicklung des Vereins. Die Schönheider Wölfe bedanken sich herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen, die Treue und das kontinuierliche Engagement.

Auch die JG Verpackungen GmbH bleibt dem Verein eng verbunden und wird in der neuen Saison erneut mit ihrem Logo auf den passenden Stutzen präsent sein. Damit setzt das Unternehmen sein langjähriges Engagement bei den Schönheider Wölfen fort.

Für die hochwertige Herstellung und Bereitstellung der neuen Spielkleidung zeichnen die CCM Hockey GmbH, HP’s Sport-Shop und Metzen Athletic verantwortlich. Dank der professionellen Umsetzung ist die Mannschaft sowohl funktional als auch optisch bestens für die kommenden Aufgaben ausgestattet.

Mit dem neuen Trikotdesign, dem sichtbaren Jubiläumsbezug und der Unterstützung eines starken Partnernetzwerks starten die Schönheider Wölfe voller Vorfreude in die Saison 2026/2027. Der Verein freut sich darauf, gemeinsam mit seinen Fans, Sponsoren und Unterstützern viele spannende und erfolgreiche Eishockeymomente zu erleben.

476 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht