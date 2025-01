Schönheider Wölfe mit Kantersieg gegen Weißwasser

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe haben am späten Sonntagnachmittag eindrucksvoll unter Beweis gestellt, warum sie als klarer Favorit in die Partie gegen den ES Weißwasser gingen.

Vor 464 begeisterten Zuschauern im Wolfsbau dominierte das Team von Beginn an das Geschehen und gewann das Regionalliga-Duell deutlich mit 17:2 (7:0, 6:2, 4:0). Mit diesem überzeugenden Heimerfolg festigen die Erzgebirger ihren zweiten Tabellenplatz in der Regionalliga Ost, nur einen Punkt hinter dem Spitzenreiter FASS Berlin, der zudem ein Spiel weniger absolviert hat.

Vom ersten Bully an setzten die Wölfe ihren Gegner unter Druck. Bereits nach 46 Sekunden eröffnete Florian Heinz den Torreigen und brachte Schönheide mit 1:0 in Führung. Keine zwei Minuten später erhöhte Ricco Warkus auf 2:0 (2.). Das Team von Trainer Sven Schröder ließ Weißwasser keine Chance zur Entfaltung und zeigte phasenweise ein perfektes Zusammenspiel, das von weiteren, teils sehenswerten Toren gekrönt wurde. Warkus stellte in der siebten Minute auf 3:0, ehe Christian Freitag nur 14 Sekunden später zum 4:0 einnetzte. Richard Zerbst (13.), Florian Heinz (15.) und Tomas Rubes in Unterzahl (20.) erhöhten auf 7:0, was den Spielverlauf nach dem ersten Drittel eindrucksvoll wiederspiegelte.

Im zweiten Drittel gelang Weißwasser durch Corey Schultheis in der 21. Minute zwar der Treffer zum 7:1, doch die Antwort der Wölfe ließ nicht lange auf sich warten. Florian Heinz nutzte eine weitere Unterzahl und erzielte in der 24. Minute das 8:1, bevor Richard Zerbst mit einem Doppelschlag (25./29.) auf 9:1 und 10:1 erhöhte. Jan Gruß (34.) und erneut Weißwasser durch eine feine Einzelleistung von Pavel Dousa (34.) sorgten für den Zwischenstand von 11:2, bevor Robert Horst (36.) und Tomas Rubes (40.) das zweite Drittel mit 13:2 beendeten.

Auch im Schlussabschnitt gaben die Schönheider Wölfe weiter den Ton an und ließen den Jungfüchsen keine Luft. Tomas Rubes (47.), Robert Horst (48.), Florian Richter (50.) und Tom Berlin (53.) sorgten mit ihren Toren für den Endstand von 17:2. Die Wölfe präsentierten sich in absoluter Torlaune und zeigten eine starke Mannschaftsleistung.

Am kommenden Sonntag, den 26. Januar 2025, steht das nächste Heimspiel im Wolfsbau an. Um 16:00 Uhr empfängt Schönheide den ESC Dresden. Die Wölfe werden alles daran setzen, ihre Siegesserie fortzusetzen und weiterhin Druck auf den Tabellenführer auszuüben.

