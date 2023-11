SchÃ¶nheider WÃ¶lfe mit Kantersieg gegen Berliner Adler

Artikel anhören Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe haben am Samstagabend vor 334 Zuschauern auch ihr viertes Heimspiel der Regionalliga Ost-Saison 2023/2024 im heimischen...

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe haben am Samstagabend vor 334 Zuschauern auch ihr viertes Heimspiel der Regionalliga Ost-Saison 2023/2024 im heimischen Wolfsbau für sich entscheiden können und einen, auch in der Höhe verdienten, 15:1 (8:1, 3:0, 4:0)-Kantersieg gegen den Liga-Neuling SCC Adler Berlin eingefahren.

Die Treffer für das Team von Coach Sven Schröder steuerten Lukas Lenk (4), Tomas Rubes (3), Yannek Seidel (2), Robert Horst (2), Florian Richter (2), Kamil Hajsman und Richard Zerbst bei. Den Ehrentreffer für die chancenlosen Adler erzielte Maurice Giese.

Wölfe-Coach Sven Schröder musste gegen die Adler Berlin aufgrund von Verletzungen und einer Grippewelle im Team gleich auf acht Stammkräfte verzichten und konnte somit nur einen Rumpfkader von zehn Feldspielern und zwei Torhütern aufstellen. Da aber auch die Hauptstädter nur eine Bank von 10+2 aufbieten konnten, war zumindest diese Statistik vor dem Spiel ausgeglichen. Dennoch war die Ausgangslage vor dieser Partie klar. Die Wölfe gingen als haushoher Favorit in die Begegnung gegen die bislang noch punktlosen Adler und wurden am Ende auch ihrer Favoritenrolle gerecht. Von Beginn an übernahmen die Hausherren das Kommando auf dem Eis und gingen bereits nach 135 Sekunden durch Lukas Lenk mit 1:0 in Führung. Bis zur sechsten Spielminute erhöhten Tomas Rubes und Kamil Hajsman auf 3:0, ehe die Adler durch Maurice Giese auf 3:1 verkürzen konnten. Es sollte der Ehrentreffer für die tapfer kämpfenden Berliner bleiben, denn in der Folge ließen die Erzgebirger nicht mehr viel zu und taten ihrerseits wieder Einiges für ein positives Torverhältnis. Bis zur ersten Pause schraubten Richard Zerbst (10.), Yannek Seidel (14.), Robert Horst per Doppelpack (16./17.) und Lukas Lenk (19.) das Ergebnis auf 8:1 in die Höhe. Verständlicherweise schalteten die Wölfe ab dem Mittelabschnitt ein, zwei Gänge herunter, blieben allerdings weiter spielbestimmend gegen chancenlosen Berliner Adler. Florian Richter (26.), Tomas Rubes (28.) und Lukas Lenk (38.) sorgten in der Folge für eine 11:1-Führung bis zur zweiten Pause. Auch im Schlussdrittel ein unverändertes Bild. Die Adler konnten offensiv keine Akzente mehr setzen und hatten in der Defensive mit den angriffslustigen Wölfen weiter alle Hände voll zu tun.

Letztendlich mussten die Gäste noch weitere vier Gegentreffer schlucken, wonach Florian Richter (41.), Tomas Rubes (49.), Lukas Lenk (52.) und Yannek Seidel (52.) den auch in der Höhe verdienten 15:1-Heimerfolg gegen die Adler Berlin sicherstellten. Die Trainer-Stimmen gab es dann wieder kurz nach dem Spiel auf der anschließenden Pressekonferenz, welche auf unserem YouTube-Kanal unter https://www.youtube.com/watch?v=fHywKr5PnhU zu sehen ist. Das Heimspiel gegen den SCC Adler Berlin und die Pressekonferenz wurden präsentiert von der Nickelhütte Aue GmbH. Vielen herzlichen Dank! Am kommenden Wochenende steht für die Schönheider Wölfe ein Doppelspieltag in der Regionalliga Ost an. Am Samstag, dem 11.11.23, um 17:00 Uhr empfangen die Erzgebirger zunächst die Jungfüchse Weißwasser im heimischen Wolfsbau, ehe am Sonntag, dem 12.11.23 die Reise in die Lausitz ansteht, wenn die Wölfe ab 17:00 Uhr bei den Tornados vom ELV Niesky zu Gast sind.

Wer am kommenden Samstag nicht bis zum „Abendspiel“ der Ersten warten möchte, dem sei das erste U9-Nachwuchs-Heimturnier unserer jungen Wölfe ans Herz gelegt. Ab 10:00 Uhr stehen sich dort die Teams aus Halle, Crimmitschau und Schönheide gegenüber. Der Eintritt ist wie immer frei und fürs leibliche Wohl bestens gesorgt.

