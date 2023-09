SchÃ¶nheider WÃ¶lfe mit Doppelwochenende gegen Amberg

Artikel anhören Schönheide. (PM Wölfe) Die neue Eiszeit 2023/2024 ist nun auch endlich im Schönheider Wolfsbau angekommen, wonach der Trainings- und Spielbetrieb bei den...

Schönheide. (PM Wölfe) Die neue Eiszeit 2023/2024 ist nun auch endlich im Schönheider Wolfsbau angekommen, wonach der Trainings- und Spielbetrieb bei den Schönheider Wölfen so langsam Fahrt aufnimmt.

So bestreitet das Team von Coach Sven Schröder am kommenden Wochenende gleich zwei Begegnungen gegen die Wild Lions vom ERSC Amberg. Zunächst gastieren die Wölfe am Freitag, dem 22.09.23, um 20:00 Uhr im Eisstadion „Am Schanzl“ in Amberg, ehe am Sonntag, dem 24.09.23, um 16:00 Uhr das direkte Rückspiel gegen die Wild Lions im Schönheider Wolfsbau über die Bühne geht. Der Eintritt beträgt einheitlich 9,00 EUR und fürs leibliche Wohl wird natürlich wie immer bestens gesorgt.

Die Partie am Sonntag ist gleichzeitig der Heimspielauftakt der Saison 2023/2024 im Kunsteisstadion an der Neuheider Straße, wo seit vergangenem Mittwoch die Eisnutzung möglich ist. Ein großes DANKESCHÖN geht dafür an die Eismeister der Gemeinde Schönheide und des Vereins, sowie an die vielen ehrenamtlichen Helfer, welche die letzten zwei Wochen das Aufeisen im Wolfsbau realisiert haben. Ebenso möchte sich der Schönheider Wölfe e.V. bei allen Sponsoren bedanken, welche mit ihrer Werbung auf dem Eis im Wolfsbau den Verein unterstützen! Vielen herzlichen Dank!

