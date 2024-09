SchÃ¶nheider WÃ¶lfe mit doppeltem Heimspielstart am Wochenende

Schönheide. (PM EHV) Mit zwei Heimspielen innerhalb von 24 Stunden eröffnen die Schönheider Wölfe am kommenden Wochenende die neue Saison 2024/2025 im heimischen Wolfsbau....

Am Samstag, den 21.09.24, 17:00 Uhr gastieren zunächst die Ice Dogs vom EV Pegnitz in Schönheide, ehe am Sonntag, den 22.09.24, ebenfalls ab 17:00 Uhr das zweite Heimspiel gegen den ERSC Amberg im Wolfsbau über die Bühne geht.

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Spiel am Samstag gegen Pegnitz, welches zugleich das Abschiedsspiel für den langjährigen Wölfe-Kapitän Kilian Glück sein wird. Nach 11 Jahren und 322 Pflichtspielen im Wölfe-Trikot endet mit dieser Partie seine aktive Karriere, wonach sich auch für die Wölfefans noch einmal die Möglichkeit bietet, sich am Samstag gebührend von ihrem „Käpt’n Kili“ zu verabschieden. Direkt nach dem Spiel haben die Fans dann obendrein die einmalige Gelegenheit, das „letzte“ Original-Trikot mit der Rückennummer 19 zu ersteigern.

Das Startgebot liegt bei 75,00 Euro.

Tickets für beide Partien gibt es ab sofort online unter https://schoenheiderwoelfe.vbotickets.com/events