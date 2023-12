SchÃ¶nheider WÃ¶lfe machen Sechs-Punkte-Wochenende perfekt

Artikel anhören Schönheide. (PM Wölfe) Wölfe-Coach Sven Schröder hatte es auf der Pressekonferenz nach dem Heimspiel am Samstag gesagt, auch am Sonntag in Lauterbach...

Schönheide. (PM Wölfe) Wölfe-Coach Sven Schröder hatte es auf der Pressekonferenz nach dem Heimspiel am Samstag gesagt, auch am Sonntag in Lauterbach erwartet er ein enges Spiel gegen einen guten Gegner.

Er behielt Recht. Knapp, aber aufgrund des Spielverlaufes verdient, besiegten die Schönheider Wölfe am Sonntagabend die Luchse im hessischen Lauterbach mit 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) und machen so das Sechs-Punkte-Wochenende perfekt.

Beide Mannschaften traten nahezu mit dem identischen Kader des Vortagsspiels an und brauchten zu Beginn der Partie keine große Anlaufzeit. Schon in der dritten Minute gingen die Erzgebirger durch den Treffer von Florian Richter mit 1:0 in Führung, mussten allerdings zwei Minuten später in Unterzahl den Ausgleich durch Luchse-Stürmer Michael Egan hinnehmen. Insgesamt waren die Wölfe aber das spielbestimmende Team und holten sich wiederum nur drei Minuten später die Führung durch Yannek Seidel zurück. Der knappe 2:1-Vorsprung hielt dann auch bis zur ersten Pause stand. Auch im Mittelabschnitt fanden die Wölfe besser ins Spiel und konnten durch das Tor von Lukas Lenk auf Zuspiel von Christian Freitag und Florian Richter auf 3:1 (27.) erhöhen. In der Folge verpasste es Schönheide aber, weitere mögliche Tore nachzulegen und den Deckel auf die Partie zu machen. Stattdessen markierte erneut Lauterbachs Michael Egan 44 Sekunden vor der zweiten Pause den 3:2-Anschlusstreffer. Das Schlussdrittel lebte vor allem von der Spannung. Beide Teams hatten gute Chancen, um zu einem Torerfolg zu kommen, doch ließen beide Torhüter keine weiteren Treffer zu. So richtig eng wurde es für die Wölfe noch einmal anderthalb Minuten vor Ultimo in Unterzahl. Doch die Defensive rund um Goalie Niko Stark stand und so konnten sich mit dem Schlusspfiff die ca. 20 mitgereisten Wölfefans über einen 3:2-Auswärtssieg freuen. Ein starkes Sechs-Punkte-Wochenende gegen Lauterbach! Aktuell Tabellenplatz zwei und die Tabellenspitze im Visier! Die Wölfe liefern seit Wochen trotz kleinem Kader ab und sind nun schon seit 11 Spielen in Folge ungeschlagen. Leider spiegeln sich diese guten Leistungen aktuell nicht in den Zuschauerzahlen (zuletzt dreimal unter 300) unserer Heimspiele wieder. Unterstützt die Jungs, den Verein und zeigt kommenden Samstag zum Weihnachtsderby gegen Chemnitz, dass es besser geht!

Kommt am 23.12.23 zahlreich in den Wolfsbau und bekennt Euch zum Eishockeysport und -standort Schönheide! Wollt IHR in Zukunft weiter die Wölfe sehen, dann müsst IHR auch ins Stadion gehen! Es geht nur GEMEINSAM! WIR für EUCH – IHR für UNS!