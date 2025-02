SchÃ¶nheider WÃ¶lfe in Niesky erfolgreich

Schönheide. (PM Wölfe) Am gestrigen Samstagabend zeigten die Schönheider Wölfe im Auswärtsspiel bei den Tornados vom ELV Niesky eine seriöse Leistung und sicherten sich vor 487 Zuschauern im Waldstadion einen auch in der Höhe verdienten 6:2 (4:0, 1:1, 1:1)-Sieg.

Bereits im ersten Drittel legten die Erzgebirger den Grundstein für den Erfolg, als sie das Spielgeschehen klar dominierten und mit einem komfortablen 4:0-Vorsprung in die erste Pause gingen.

Den Torreigen eröffnete Lukas Lenk bereits in der zweiten Spielminute zum 1:0 für die Wölfe. In der 13. Spielminute erhöhte Yannek Seidel auf 2:0, bevor Florian Heinz in Überzahl nachlegte und nur 25 Sekunden später das 3:0 markierte. Tomas Rubes besorgte kurz vor Ende des ersten Drittels mit einem weiteren Treffer den 4:0-Zwischenstand.

In den folgenden zwei Dritteln schalteten die Wölfe unter der Regie von Trainer Sven Schröder ein, zwei Gänge zurück, was es den Tornados ermöglichte, das Spiel ausgeglichener zu gestalten. Dennoch kamen die Gastgeber zu keiner Zeit ernsthaft in Schlagdistanz. Zwar gelang David Vatter in der 32. Minute der Anschlusstreffer zum 1:4, doch die Wölfe hatten prompt eine Antwort parat: Tom Berlin stellte in Überzahl noch im zweiten Drittel den alten Vier-Tore-Vorsprung wieder her.

Auch im letzten Spielabschnitt behielten die Wölfe die Kontrolle. Zwar verkürzte Christoph Rogenz in der 48. Minute auf 2:5, doch kurz vor Schluss machte Florian Richter mit einem Shorthander alles klar und besiegelte den 6:2-Endstand.

Mit diesem verdienten Erfolg festigt Schönheide mindestens den zweiten Tabellenplatz und hat die Chance, nach dem Wochenende sogar die Tabellenführung zu übernehmen, falls FASS Berlin sein heutiges Spiel gegen Chemnitz nicht gewinnt.

Für die Wölfe liegt der Fokus ab sofort auf dem Heimderby gegen Chemnitz, welches am Sonntag, den 16.02.25, 16:00 Uhr im Wolfsbau über die Bühne geht. Es ist gleichzeitig das letzte Heimspiel in der Hauptrunde, da im Anschluss nur noch zwei Auswärtsspiele in Lauterbach (22.02.25) und Dresden (02.03.25) anstehen. Bleiben die Wölfe in der Hauptrunde der Regionalliga Ost-Saison 2024/2025 im Wolfsbau ungeschlagen? Die Antwort folgt Sonntag in einer Woche. Sichert Euch online unter https://schoenheiderwoelfe.vbotickets.com/events die begehrten Derby-Tickets und unterstützt Euer Team! Obendrein kannst auch DU zum Derby etwas Gutes tun. Mach mit beim DKMS-Aktionstag zum Heim-Derby und lass Dich registrieren und testen. Es geht so einfach: Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

