SchÃ¶nheider WÃ¶lfe holen sich den Derby-Sieg in Chemnitz

Die Schönheider Wölfe haben am Freitagabend das Derby bei den Chemnitz Crashers mit 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) gewonnen und gehen nun mit ordentlich Selbstvertrauen und Rückenwind in das morgige Weihnachts-Derby gegen selbigen Gegner, welches ab 17:00 Uhr im Schönheider Wolfsbau ausgetragen wird.

In einem spannenden Spiel brachten zunächst Jean-Luc Töpker und Kenneth Hirsch die Crashers jeweils in Führung, welche Tomas Rubes und Florian Heinz ausgleichen konnten. Der goldene Siegtreffer für die Wölfe gelang Richard Zerbst zweieinhalb Minuten vor Schluss.

Vor dem ersten der beiden Weihnachtsderby am Wochenende durfte man gespannt sein, wie beide Mannschaften das Spiel im Chemnitzer Küchwald angehen werden. Offenes Visier war eher nicht zu erwarten und so entwickelte sich zunächst eine sehr ausgeglichene Partie, in welcher die Absicherung des jeweils eigenen Tores oberste Priorität hatte. Da zudem beide Torhüter, auf Crashers Seite Kevin Kopp und Niko Stark bei den Wölfen, auch nichts zu ließen, blieb die Anzeigetafel nach dem ersten Drittel leer und es ging mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Kabinen.

Der Mittelabschnitt war da schon viel munterer, denn beide Teams zogen das Tempo an und es wurde immer verbissener im jeden Puck gekämpft. Die Folge waren nun auch mehr Strafzeiten und als die Wölfe in der 26. Minute erstmals im Spiel in Unterzahl agieren mussten, nutzten die Crashers diese Chance, um durch Jean-Luc Töpker mit 1:0 in Führung zu gehen. Kurz danach überstanden die Erzgebirger eine weitere Unterzahl ohne einen Gegentreffer und nutzten in der 29. Minute nun selbst ein Powerplay, in welchem Tomas Rubes zum 1:1-Ausgleich traf. Der Jubel beim Schönheider Anhang verstummte jedoch schon 48 Sekunden später, als Chemnitz sich durch das 2:1 (30.) von Kenneth Hirsch die Führung zurückholte. Doch auch die Wölfe hatten schnell die passende Antwort parat und glichen in der 34. Minute in Überzahl durch Florian Heinz zum 2:2 aus. Gleichzeitig der Spielstand zum zweiten Pausentee.

Das Schlussdrittel begann dann von beiden Seiten wieder etwas abwartender. Keine Mannschaft wollte einen Fehler begehen und so lebte das Derby vor den 1543 Zuschauern im Küchwald weitestgehend von der Spannung. In der 51. Minute mussten die Wölfe dann eine weitere Strafzeit hinnehmen, überstanden diese heikle Situation aber zum Glück schadlos. Knapp vier Minuten mussten die Crashers mit einem Mann weniger auf dem Eis klar kommen. Für die Wölfe eine gute Gelegenheit, erstmals selbst im Spiel in Führung zu gehen. Doch auch Chemnitz hielt dem Druck stand und so ging es weiter beim Stand von 2:2 in die Schlussphase. Der Lucky Punch gelang dort den Wölfen, welche in der 58. Minute dann doch durch Richard Zerbst nicht unverdient mit 3:2 in Führung gingen. 85 Sekunden vor Ultimo zogen die Hausherren ihren Goalie für einen zusätzlichen Feldspieler und nahmen zudem 55 Sekunden vor Schluss noch ihre Auszeit, um die letzten taktischen Anweisungen zu besprechen. Obendrein kassierte Schönheide 36 Sekunden vor dem Ende auch noch eine Strafzeit und musste gar mit zwei Mann weniger auskommen. Doch die Wölfe bissen sich durch und erkämpfen sich den 3:2-Derby-Auswärtssieg gegen die Chemnitz Crashers.

Damit ist alles für einen spannenden und emotionalen Jahresabschluss im Schönheider Wolfsbau angerichtet, welcher am morgigen Samstag, dem 23.12.23, ab 17:00 Uhr mit dem Weihnachts-Derby und erneut gegen die Chemnitz Crashers über die Bühne geht. Dieses Highlight sollte sich keiner entgehen lassen, weshalb die Schönheider Wölfe auf einen vollen, lautstarken und stimmungsvollen Wolfsbau hoffen. Wer noch dabei sein will, der kann sich jetzt noch schnell unter https://schoenheiderwoelfe.vbotickets.com/events die Tickets für das morgige Weihnachtsderby im Wolfsbau gegen Chemnitz sichern!