Schönheider Wölfe holen Big Points bei FASS Berlin

Schönheide. (PM Wölfe) Am Samstagabend stand im Erika-Heß-Eisstadion im Berliner Stadtteil Wedding das absolute Topspiel der Regionalliga Ost auf dem Programm.

Zwei punktgleiche Teams trafen aufeinander und der Sieger dieser Partie durfte sich berechtigte Hoffnungen machen, die Hauptrunde auf Platz 1 abzuschließen. Damit wäre die optimale Ausgangsposition für die anschließenden Playoffs verbunden, inklusive Heimrecht in einer möglichen Best-of-5-Serie sowohl im Halbfinale als auch im Finale.

388 Zuschauer, darunter rund 40 lautstarke Anhänger der Schönheider Wölfe, sorgten für eine stimmungsvolle Kulisse. Und aus Sicht der Gäste sollte sich der Weg nach Berlin mehr als lohnen.

Mit einer starken, geschlossenen Mannschaftsleistung und einem überragenden Kevin Kopp im Tor sicherten sich die Wölfe am Ende einen hochverdienten 6:1 (1:1, 3:0, 2:0)-Auswärtssieg und damit drei enorm wichtige Punkte.

Die Wölfe brauchten anfänglich noch etwas, um richtig ins Spiel zu finden. Aber bereits in der 5. Minute brachte Kenneth Hirsch sein Team mit 1:0 in Führung. Zwar konnte FASS Berlin kurz darauf durch Daniel Volynec (6.) ausgleichen, doch nach einer kurzen Findungsphase übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle. Das erste Drittel endete folgerichtig ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für Schönheide.

Im zweiten Abschnitt stellten die Wölfe dann eindrucksvoll die Weichen auf Sieg. David Novotny traf in der 25. Minute zum 2:1, nur 45 Sekunden später legte Florian Heinz das 3:1 nach. Dieser Doppelschlag zeigte Wirkung bei den Gastgebern. Schönheide blieb spielbestimmend, agierte konzentriert und nutzte seine Chancen eiskalt. Tomas Rubes erhöhte noch vor der zweiten Pause auf 4:1, eine verdiente Führung nach 40 Minuten.

Auch im Schlussdrittel ließ das Team von Coach Sven Schröder nichts anbrennen. Druckphasen der Berliner wurden souverän überstanden, allen voran dank eines glänzend aufgelegten Kevin Kopp zwischen den Pfosten. Offensiv setzten die Wölfe weiterhin ihre Nadelstiche. Lukas Lenk (46.) und erneut Kenneth Hirsch (53.) sorgten für den verdienten Endstand von 6:1.

Das Spiel verlief insgesamt sehr fair, lediglich sechs Strafminuten wurden ausgesprochen (FASS 2, Schönheide 4). Am Ende stand ein auch von FASS-Seite bestätigter, völlig verdienter Sieg für die Schönheider Wölfe, die sich mit diesem Erfolg eine hervorragende Ausgangsposition im Kampf um Platz 1 sichern.

