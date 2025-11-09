Schönheider Wölfe gewinnen Topspiel gegen FASS Berlin

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe bleiben auch nach dem Topspiel gegen FASS Berlin das Maß aller Dinge in der Regionalliga Ost.

Vor 628 lautstarken Zuschauern im Wolfsbau feierte das Team von Trainer Sven Schröder am Samstagabend einen verdienten 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)-Heimerfolg und damit den sechsten Sieg im sechsten Saisonspiel. Besonders erfreulich: Fünf verschiedene Torschützen und drei Treffer im Powerplay unterstrichen einmal mehr die mannschaftliche Geschlossenheit der Erzgebirger.

Die Wölfe legten los wie die sprichwörtliche Feuerwehr. Von Beginn an drückte Schönheide aufs Tempo und setzte die Gäste aus der Hauptstadt mächtig unter Druck. Bereits nach knapp fünf Minuten brachte Kenneth Hirsch die Hausherren mit 1:0 in Führung. FASS fand anfänglich offensiv kaum statt – die Schussstatistik nach fünf Minuten sprach mit 10:0 für die Hausherren eine klare Sprache. In Überzahl kamen die Berliner dann zum bis dahin etwas schmeichelhaften Ausgleich durch Gregor Kubail (8.). Doch die Wölfe ließen sich davon nicht beirren. Ebenfalls in Überzahl stellte Yannek Seidel (18.) kurz vor Drittelende den verdienten 2:1-Pausenstand her.

Nach der Pause kamen die Gäste zunächst etwas besser ins Spiel und erarbeiteten sich einige gute Chancen. Doch Wölfe-Goalie Kevin Kopp war an diesem Abend in Topform und vereitelte mehrfach einen möglichen Ausgleichstreffer. Als FASS gerade am Drücker war, schlugen die Wölfe eiskalt zu. Zunächst erhöhte David Novotny (37.) in Überzahl mit einem präzisen Schuss zum 3:1, ehe Jan Meixner keine zwei Minuten später das 4:1 nachlegte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die zweite Pause.

Im Schlussdrittel verlor die Partie etwas an Struktur. FASS zunächst druckvoll, vermochte es allerdings nicht, die Wölfe-Defensive zu überwinden. Schönheide verwaltete seinerseits die Führung clever und setzte noch einen drauf. Erneut in Überzahl traf Tomas Rubes (46.) zum 5:1-Endstand. Damit war die Messe endgültig gelesen.

Auch wenn beide Trainer das Spielniveau nicht als echtes „Topspiel“ bewerteten, überzeugten die Wölfe mit einer konzentrierten und effektiven Vorstellung. Das Powerplay funktionierte mit drei Treffern bei numerischer Überlegenheit nahezu perfekt und mit fünf verschiedenen Torschützen zeigte sich auch die Ausgeglichenheit des Teams. Mit nun 18 Punkten aus sechs Spielen und weiterhin weißer Weste untermauern die Schönheider Wölfe damit ihre Spitzenposition in der Regionalliga Ost.

Das Topspiel und die Pressekonferenz wurden freundlichst präsentiert von der Erzgebirgssparkasse und dem S-Versicherungsservice Erzgebirge. Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung. Viel Zeit zum Feiern bleibt den Schönheider Wölfen allerdings nicht. Bereits morgen früh, Sonntag, den 09.11.25 geht es für die Erzgebirger in die sächsische Landeshauptstadt, wo das Team von Coach Sven Schröder ab 14:00 Uhr in der JoyNext-Arena auf das Regionalliga-Team des ESC Dresden trifft

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!