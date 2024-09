SchÃ¶nheider WÃ¶lfe gewinnen ersten Heim-Test gegen Pegnitz â€žKÃ¤ptâ€™n Kiliâ€œ Kilian GlÃ¼ck gebÃ¼hrend verabschiedet

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe haben ihr erstes Heimspiel der neuen Saison 2024/2025 erfolgreich gestalten können. Das Team von Coach Sven Schröder gewann...

Das Team von Coach Sven Schröder gewann die Testpartie am Samstag vor 272 Zuschauern im heimischen Wolfsbau gegen den EV Pegnitz mit 6:4 (0:2/3:2/3:0) und drehte dabei einen zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand noch in einen Sieg. Als Torschützen trugen sich Florian Heinz (2), Tom Berlin, Jan Meixner, Richard Zerbst und Kilian Glück für die Wölfe in die Liste ein.

Für Kilian Glück war es nicht nur sein letzter Treffer im Wölfetrikot, denn das Spiel gegen die Ice Dogs war zugleich sein persönliches Abschiedsspiel im Wolfsbau, da „Käpt’n Kili“ nach elf Jahren in Schönheide nun seine aktive Laufbahn beenden wird.

Und so war die offizielle Verabschiedung samt Laudatio für Kilian Glück vor dem Spiel das eigentliche emotionale Highlight an diesem Nachmittag. Unter tosendem Beifall und mit gesanglichen Ovationen der Fans wurde der Ex-Kapitän gebührend in den „Ruhestand“ geschickt und konnte sich, zusammen mit seiner Frau Aline, auf dem Eis nur schwer eine kleine Abschiedsträne verkneifen. Auch nach dem Spiel feierten die Wölfefans „Ihre“ Nummer 19 mehr, als den ersten Heimsieg der noch jungen Saison und ließen ihn nicht vom Eis, ohne mit dem „Käpt’n“ noch einmal eine gemeinsame Laola-Welle anzustimmen. Das I-Tüpfelchen folgte dann auf der anschließenden Versteigerung seines noch frisch durchgeschwitzten Trikots vom Spiel, welches für stolze 410 Euro unter den Hammer kam. Davon war selbst der sonst so stille Kilian Glück schwer beeindruckt und schließ mit den Worten „Das ist einfach nur Wahnsinn“.