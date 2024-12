SchÃ¶nheider WÃ¶lfe feiern furiosen Derbysieg gegen Chemnitz Crashers

Am heutigen Samstagabend fand im Schönheider Wolfsbau das heiß ersehnte Weihnachtsderby der Regionalliga Ost zwischen den Schönheider Wölfen und den Chemnitz Crashers statt. In...

In einer atemberaubenden Kulisse, in der das Stadion mit 1.191 Zuschauern sehr gut gefüllt war, wurde der Zuschauerrekord aus dem Jahr 2002 (1.127 Zuschauer) gebrochen. Und die Fans sollten nicht enttäuscht werden. Die Schönheider Wölfe lieferten zum Jahresabschluss ein wahres Torfeuerwerk ab und siegten mit 10:2 (4:0, 6:1, 0:1) gegen die Chemnitzer Gäste.

Von Beginn an dominierten die Wölfe das Geschehen auf dem Eis. Bereits nach knapp drei Minuten klingelte es das erste Mal im Kasten der Chemnitz Crashers. Florian Heinz eröffnete den Torreigen und sorgte für die frühe 1:0-Führung (3.). Die Wölfe blieben in der Offensive und setzten die Crashers weiterhin unter Druck. Keine drei Minuten später erhöhte Tom Berlin auf 2:0 (7.). Die Crashers hatten kurz darauf in Überzahl die Chance ins Spiel zu finden, doch die Schönheider Wölfe hatten etwas dagegen und so war es schließlich Tomas Rubes, der in der 13. Spielminute das 3:0 per Shorthander erzielte. Es war der 100. Saisontreffer der Schönheider Wölfe in dieser Saison. Kurz vor Ende des ersten Drittels legte Rubes erneut nach und stellte auf 4:0 (20.).

Zur Pause wechselten die Gäste ihre Torhüter und Ondrej Kufa übernahm für Kevin Kopp. Wer dachte, die Wölfe würden nach dem ersten Drittel einen Gang zurückschalten, wurde im Mittelabschnitt eines Besseren belehrt und auch der neue Goalie bei den Crashers musste bereits gut zwei Minuten nach Wiederbeginn hinter sich greifen, als Kevin Piehler in Überzahl zum 5:0 traf. Nur wenige Sekunden später war es Florian Richter, der den sechsten Treffer für die Gastgeber markierte (23.). Die Chemnitzer Defensive war zu diesem Zeitpunkt völlig überfordert und die Schönheider Wölfe nutzten jede sich bietende Gelegenheit gnadenlos aus. Florian Heinz machte mit seinem zweiten Tor des Abends das 7:0 perfekt (24.), bevor Ricco Warkus in der 30. Spielminute mit einem weiteren Treffer das 8:0 besorgte. Doch das Torfestival war noch lange nicht vorbei. In der 36. Minute erhöhte Yannek Seidel in Überzahl auf 9:0 (37.) und zwei Minuten später war es erneut Ricco Warkus, der ebenfalls in Überzahl den zehnten Treffer für die Wölfe erzielte (39.). Den Chemnitz Crashers gelang es in dieser Phase kaum, sich zu befreien, doch kurz vor der zweiten Drittelpause konnten sie wenigstens einen Ehrentreffer bejubeln. Kenneth Hirsch traf in der 39. Spielminute zum 10:1, was jedoch lediglich ein kleiner Trost angesichts der dominanten Vorstellung der Wölfe war.

Aufgrund der sechs Gegentore wechselten die Küchwalder zum Schlussdrittel ihre Torhüter wieder zurück. Kevin Kopp durfte wieder ran und blieb, zumindest im letzten Drittel, ohne Gegentreffer. Schönheide nahm nun etwas das Tempo aus dem Spiel, kontrollierte jedoch weiterhin das Geschehen. Die Chemnitz Crashers kamen vereinzelt zu Chancen und konnten schließlich in doppelter Unterzahl durch Willy Rudert noch auf 10:2 verkürzen (53.). Doch dieser Treffer änderte nichts am Ausgang des Spiels. Die Schönheider Wölfe ließen nichts mehr anbrennen und brachten den souveränen Sieg ohne Mühe über die Zeit.

Mit diesem beeindruckenden 10:2-Sieg gegen die Chemnitz Crashers setzten die Schönheider Wölfe einen glanzvollen Schlusspunkt unter das Jahr 2024. Mit dem Derbysieg gehen die Schönheider als Spitzenreiter der Regionalliga Ost ins neue Jahr – auch wenn sie zwei Spiele mehr absolviert haben als Verfolger FASS Berlin. Es war ein Jahresabschluss, wie er schöner nicht hätte sein können und die Fans im Wolfsbau wurden mit einem denkwürdigen Abend belohnt. Mit diesem Ergebnis verabschieden sich die Wölfe in die kurze Weihnachtspause und können die Festtage in vollen Zügen genießen. Frohe Weihnachten, Schönheider Wölfe! Die Stimmen zum Spiel gab es wie gewohnt auf der anschließenden Pressekonferenz welche auf unserem YouTube-Kanal unter https://youtu.be/NDUh1vWHHIM zu sehen ist. Das Weihnachtsderby wurde präsentiert von der Nickelhütte Aue GmbH. Vielen herzlichen Dank!

