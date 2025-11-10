Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
ESC DresdenSchönheider Wölfe

Schönheider Wölfe feiern 9:0-Auswärtssieg in Dresden

10. November 20251 Mins read65
© Michelle Gerisch
Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe bleiben in der Regionalliga Ost das Maß der Dinge.

Nach dem 5:1-Heimerfolg am Samstag gegen FASS Berlin setzte sich die Mannschaft von Trainer Sven Schröder am Sonntagnachmittag beim Regio-Team des ESC Dresden souverän mit 9:0 (4:0, 3:0, 2:0) durch und bleibt damit weiterhin verlustpunktfreier Tabellenführer.

Die Partie in der JoyNext-Arena begann aus Sicht der Gäste optimal. Bereits nach zehn Sekunden erzielte Kevin Piehler das 1:0 – ein Treffer, der sich im Nachhinein bereits als Game-Winning-Goal herausstellen sollte. Die Wölfe übernahmen von Beginn an die Kontrolle, dominierten das Spielgeschehen und bauten ihre Führung im ersten Drittel durch Florian Richter (13.), Ricco Warkus (15., in Unterzahl) und Florian Heinz (16.) auf 4:0 aus.

Auch im zweiten Drittel blieben die Gäste das tonangebende Team. Jan Meixner (28.), Kenneth Hirsch (29.) und erneut Florian Heinz (37.) sorgten für eine komfortable 7:0-Führung zur zweiten Pause.


Im Schlussdrittel legten die Wölfe noch zweimal nach. Tomas Rubes (46.) traf in Unterzahl zum 8:0, ehe Florian Heinz (50.) mit seinem dritten Treffer den 9:0-Endstand herstellte. Die Defensive um die beiden Wölfe-Goalies Kevin Kopp und Patrick Wandeler, welche sich jeweils für 30 Minuten den Kasten teilten, agierte erneut konzentriert und ließ keinen Gegentreffer zu.

Knapp 100 mitgereiste Wölfe-Fans begleiteten die Schönheider Mannschaft nach Dresden und verwandelten die JoyNext-Arena mit lautstarker Unterstützung nahezu in ein Heimstadion.
Nach zwei intensiven Doppelspieltagen steht am kommenden Wochenende nur ein Einzelspiel auf dem Programm. Am Samstag, den 15. November 2025, empfangen die Schönheider Wölfe um 17:00 Uhr im Wolfsbau erneut die Eisbären Juniors Berlin. Tickets für die Partie sind bereits online unter https://events.vereinsticket.de/schoenheider-woelfe erhältlich

