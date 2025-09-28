Schönheider Wölfe feiern 15:0 Kantersieg gegen Bayreuth

Schönheide. (PM Wölfe) Was für ein Eishockey-Abend in Schönheide!

Vor 278 Zuschauern im heimischen Wolfsbau zeigten die Schönheider Wölfe am Samstagabend eine starke Vorstellung und fertigten den EHC Bayreuth mit 15:0 (5:0, 7:0, 3:0) ab.

Nach dem knappen 7:6-Erfolg im Hinspiel in Bayreuth hatte wohl kaum jemand mit einem derart deutlichen Ergebnis gerechnet. Doch die Wölfe präsentierten sich von Beginn an lauf- und spielfreudig, druckvoll in den Zweikämpfen und kaltschnäuzig im Abschluss. Bayreuth fand über die gesamte Spielzeit hinweg kaum Mittel, dem ständigen Offensivdruck standzuhalten.

Schon im ersten Drittel legte Schönheide den Grundstein für den späteren Kantersieg. Florian Heinz (6.), David Novotny (8.), Tomas Rubes (12.) sowie Jan Meixner mit einem Doppelschlag (17./18.) sorgten früh für klare Verhältnisse – 5:0 nach 20 Minuten.

Im Mittelabschnitt erhöhten die Hausherren die Schlagzahl sogar noch. Treffer von Lukas Lenk (22.), Florian Heinz (25.), David Novotny (30.), Tomas Rubes (32./35.), sowie Yannek Seidel (36./40.) ließen das Ergebnis zweistellig werden. Das zweite Drittel endete 7:0 – Spielstand nach 40 Minuten: 12:0!

Im Schlussabschnitt wechselte Coach Sven Schröder auf der Torhüterposition. Für Kevin Kopp, der bis dahin fehlerfrei blieb, rückte Oliver Granert zwischen die Pfosten. Auch er hielt seinen Kasten sauber. Offensiv setzten die Wölfe weiter nach. Tomas Rubes mit seinem vierten Treffer (47.), Kevin Piehler (52.) und Robert Horst (57.) rundeten das Schützenfest zum 15:0-Endstand ab.

Viel Zeit zum Ausruhen bleibt nicht. Schon morgen, am Sonntag, den 28.09.2025, um 17:00 Uhr, empfangen die Wölfe im Wolfsbau den ERSC Amberg. Mit der Leistung vom Samstagabend im Rücken dürfte das Team voller Selbstvertrauen in die nächste Aufgabe gehen.

