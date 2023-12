SchÃ¶nheider WÃ¶lfe erledigen â€žPflichtaufgabeâ€œ in Dresden

Artikel anhören Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe haben am Samstagabend ihre „Pflichtaufgabe“ in der Landeshauptstadt erledigt und das Regionalligateam des ESC Dresden mit...

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe haben am Samstagabend ihre „Pflichtaufgabe“ in der Landeshauptstadt erledigt und das Regionalligateam des ESC Dresden mit 7:2 (2:1, 1:1, 4:0) bezwungen.

Kamil Hajsman, Yannek Seidel, Yannick Löhmer, Philipp Halbauer, Jan Meixner und Florian Heinz (2) trugen sich bei den Erzgebirgern in die Torschützenliste ein. Für die Elbflorenzer trafen David Wolters und Maxim Rebizov. Mit diesem Erfolg festigt das Team von Coach Sven Schröder den dritten Tabellenplatz in der Regionalliga Ost. Am kommenden Samstag, dem 09.12.23 ist dann wieder Eishockeyzeit im Wolfsbau, wenn die Wölfe die Jungfüchse vom ES Weißwasser erwarten. Zu diesem Heimspiel gibt es für die männlichen Besucher nicht nur einen Gratis-Schnaps vom Fanblock spendiert, sondern oberndrauf zahlt jeder Zuschauer lediglich den ermäßigten Eintrittspreis.

Die Wölfe legten in Dresden einen guten Start hin und gingen bereits nach knapp zwei Minuten durch Kamil Hajsman mit 1:0 in Führung. Auch in der Folge hatte Schönheide die größeren Spielanteile, versäumten es aber aus einer Vielzahl von guten Chancen mehr Kapital zu schlagen. Erst in der elften Minute konnte Yannek Seidel das längst fällige 2:0 erzielen. Eine Strafzeit gegen die Wölfe brachte Dresden dann wieder ins Spiel zurück, als David Wolters in Überzahl der 2:1-Anschlusstreffer gelang. Gleichzeitig der Spielstand zur ersten Pause.

Auch im Mittelabschnitt hatten die Erzgebirger zumindest optisch weiter alles im Griff, waren aber in der Verwertung der Torchancen erneut nicht zwingend genug, sodass die Partie ohne größere Highlights dahinplätscherte. Erwähnenswert bis dahin lediglich der Torhüterwechsel bei den Wölfen, als Lukas Kreller zur Halbzeit für Niko Stark zwischen den Pfosten übernahm. In der 37. Minute durfte dann doch auf Schönheider Seite gejubelt werden, als Yannick Löhmer auf 3:1 erhöhte. Die Freude über diesen Treffer währte allerdings nur 21 Sekunden, denn quasi im Gegenzug verkürzte Maxim Rebizov für Dresden auf 3:2.

Wer im letzten Drittel die Hoffnung hatte, dass das Spiel besser werden könnte, wurde zunächst enttäuscht. Die Wölfe waren zwar weiter spielbestimmend, schafften es aber nur selten gefährlich vors gegnerische Gehäuse. Da aber auch Dresden nicht viel einfiel, mussten die mitgereisten Wölfefans bis zur 49. Minute warten, ehe anscheinend der Knoten bei ihrem Team geplatzt war, als erst Philipp Halbauer und nur 40 Sekunden später Jan Meixner den Doppelpack zur 5:2-Führung schnürten. Wieder nur 69 Sekunden später erhöhte Florian Heinz auf 6:2. Letztendlich sahen die Zuschauer über weite Strecken Eishockey-Magerkost und einen starken Zwischenspurt der Schönheider Wölfe, welche in der 57. Minute mit einem weiteren Treffer von Florian Heinz (57.) einen am Ende deutlichen 7:2-Auswärtssieg einfuhren. Einziger Wermutstropfen bleibt die Schulter-Verletzung von Kilian Glück kurz vor dem Ende des ersten Drittels, in dessen Folge der Wölfe-Kapitän ins Krankenhaus gebrachte werden musste. An dieser Stelle wünschen wir Kilian gute Besserung und schnellstmögliche Genesung.

