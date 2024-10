SchÃ¶nheider WÃ¶lfe empfangen EisbÃ¤ren Juniors Berlin

Schönheide. (PM Wölfe) Am kommenden Samstag, den 12. Oktober 2024, um 17:00 Uhr, erwartet die Schönheider Wölfe ein spannendes Duell im heimischen Wolfsbau. Zu...

Schönheide. (PM Wölfe) Am kommenden Samstag, den 12. Oktober 2024, um 17:00 Uhr, erwartet die Schönheider Wölfe ein spannendes Duell im heimischen Wolfsbau.

Zu Gast sind die Eisbären Juniors Berlin, die bereits zwei Saisonspiele hinter sich haben. Die Berliner starteten mit einem knappen 7:6-Sieg gegen Lauterbach, mussten jedoch im darauffolgenden Spiel eine 5:8-Niederlage gegen Chemnitz einstecken. Besonders auffällig war dabei Neuzugang Justin Ludwig-Herbst, der mit 3 Toren und 2 Assists glänzte. Die Eisbären Juniors haben im Sommer personell kräftig umgebaut. Neben Ludwig-Herbst wechselten auch Torhüter Benjamin Nitschke sowie die Verteidiger Christopher Schimming und Ron Warttig von den Adlern Berlin nach Hohenschönhausen. Verstärkt wurde der Kader zudem durch Dimitry Butasch (FASS Berlin) und Robin Niedermeier (Buchloe Pirates). Verlassen haben den Hauptstadtklub u.a. Torhüter Lucas Hofmann, Till Kroner sowie die Stürmer Clemens Sager und Raphael Siehr.

In der letzten Saison landeten die Eisbären Juniors auf Platz 5 der Regionalliga Ost und scheiterten im Viertelfinale an den Luchsen Lauterbach. Trotz des soliden Saisonstarts der Wölfe dürfte das bevorstehende Duell kein Selbstläufer werden, denn in der Vergangenheit erwiesen sich die Berliner stets als schwieriger Gegner. Wölfe-Coach Sven Schröder zum Gegner am Samstag: „Die Eisbären haben ihrer Kader kräftig mit Qualität aufgefrischt und das zeigen auch die Ergebnisse aus den zwei Spielen. Sie haben gegen zwei Topteams der Liga gespielt und insgesamt 12 Tore erzielt. Ich denke, dass es ein sehr enges und hartes Spiel wird, wenn beide Teams ihre Leistungen abrufen.“

Dennoch, nach dem erfolgreichen Auftaktspiel in die neue Saison, hoffen die Schönheider Wölfe auf den zweiten Heimsieg in Folge und auf lautstarke Unterstützung von den Rängen. Für Spannung ist jedenfalls gesorgt.

Neben dem Regionalligaspiel gibt es am Samstag eine Extra-Portion Eishockey im Wolfsbau: Bereits um 10:00 Uhr trifft die U15-Spielgemeinschaft Schönheide/Crimmitschau auf den EHC Erfurt. Der Eintritt zum Nachwuchsspiel ist frei, und auch für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt.

Tickets für das Spiel der Schönheider Wölfe gegen die Eisbären Juniors gibt es online unter https://schoenheiderwoelfe.vbotickets.com/events.

Das Heimspiel wird präsentiert von der Modellbau Schönheide GmbH – vielen Dank für die Unterstützung!