SchÃ¶nheider WÃ¶lfe e.V. – Vorstand im Amt bestÃ¤tigt

Schönheide. (PM Wölfe) Am 15. Mai 2025 hatte der Schönheider Wölfe e.V. seine Mitglieder zur ordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen, auf welcher unter anderem die Wahl des Vorstandes und Beirates auf der Tagesordnung stand.

Da die zweijährige Amtszeit das aktuellen Vorstandes am 30.08.25 endet, wollten die Verantwortlichen schon frühzeitig die Weichen für die Zukunft stellen, um mit den Planungen für die neue Saison 2025/2026 zu beginnen. Insgesamt hatten sich 40 stimm- und vertretungsberechtigte Mitglieder im Hotel Forstmeister in Schönheide eingefunden und wählten entsprechend der Vorschläge die neue Führungsriege, welche nun in den kommenden zwei Jahren die Geschicke des Vereins leiten wird. Der Wölfe-Vorstand zum Sponsorentreffen 2025.

Nachdem, unter wohlwollendem Beifall, der amtierende Vorstand für das Geschäftsjahr 2023/2024 die folgerichtige Entlastung erhielt und auch die übrigen Punkte der Tagesordnung ordnungsgemäß abgearbeitet waren, gab es in der sehr harmonisch abgelaufenen Versammlung auch bei der Wahl keine großen Überraschungen. So wurden die Vereinsvorsitzende Susann Morgner zusammen mit Philipp Werner (stellvertretender Vorsitzender), Sven Schröder (Sportvorstand) und Stefan Lenk (Nachwuchsvorstand) mit großer Mehrheit im Amt bestätigt.

Der Beirat stellt sich wie folgt auf. Neben weiterhin einem Mitglied des Schönheider Gemeinderates, welchen die Gemeinderäte selbst bestimmen werden, wurde zudem ein Mitglied des Junge Wölfe Förderverein e.V. aufgenommen. Neu im Beirat ist Tim Hochmuth (Spielbetrieb/Kampfgericht), der das begleitende Amt von Christian Hochmuth-Weber übernimmt, welcher sich zukünftig einem anderen Aufgabenbereich im Verein widmen wird. Bestätigt im Beirat wurden zudem Doreen Günther (Fanshop/Fanvertretung) und Ivonne Tauscher (Organisationsteam Eisstadion).

Allen Amtsinhabern wünschen wir gutes Gelingen und immer ein glückliches Händchen im Sinne des Vereins bei allen zu erwartenden Entscheidungen in den kommenden beiden Jahren.

