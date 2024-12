SchÃ¶nheider WÃ¶lfe dominieren in WeiÃŸwasser

Schönheide. (PM Wölfe) Vor 64 Zuschauern in der nur spärlich gefüllten Eisarena Weißwasser, darunter etwa 20 mitgereisten Fans der Wölfe, die ihre Mannschaft lautstark...

Schönheide. (PM Wölfe) Vor 64 Zuschauern in der nur spärlich gefüllten Eisarena Weißwasser, darunter etwa 20 mitgereisten Fans der Wölfe, die ihre Mannschaft lautstark unterstützten, haben die Schönheider Wölfe am gestrigen Samstagabend das Regionalliga Ost-Team des ES Weißwasser mit einem klaren 11:1 (3:0, 4:0, 4:1)-Sieg dominiert.

Mit diesem deutlichen Ergebnis bleiben die Erzgebirger dem Spitzenduo FASS Berlin und Chemnitz weiter auf den Fersen.

Dabei starteten die Hausherren aus Weißwasser durchaus couragiert und hatten in den Anfangsminuten einige gute Chancen. Doch die Wölfe benötigten nur etwa zehn Minuten, um richtig ins Spiel zu finden. Nach und nach erhöhten die Wölfe den Druck und in der 11. Minute war es Tom Berlin, der die Führung für Schönheide erzielte. Weißwasser wirkte daraufhin verunsichert, was die Gäste gnadenlos ausnutzten. Nur zwei Minuten nach dem Führungstreffer traf Tomas Rubes zum 2:0 für die Wölfe. Kurz vor Ende des ersten Drittels legte Ricco Warkus in der 19. Minute nach und baute die Führung auf 3:0 aus.

Das zweite Drittel begann denkbar schlecht für die Jungfüchse. Schon 17 Sekunden nach Wiederanpfiff erzielte Lukas Lenk das 4:0 für die Wölfe und erhöhte die Überlegenheit der Gäste. Der Treffer gab Schönheide weiter Auftrieb und in der 24. Minute war erneut Tom Berlin zur Stelle und erhöhte auf 5:0. Die Hausherren hatten kaum noch Antworten auf das druckvolle Spiel der Wölfe. Mit dem sechsten Treffer durch Yannek Seidel in der 29. Minute war die Partie faktisch entschieden. Kurz darauf entschieden die Wölfe, ihren Torhüter zu wechseln. Für Patrick Wandeler kam Lukas Kreller ins Spiel, um ebenfalls Spielpraxis zu sammeln. Max Rühle erzielte in der 31. Minute sein erstes Tor bei den Senioren-Wölfen und erhöhte auf 7:0. Schönheide zeigte sich in diesem Drittel nicht nur defensiv stabil, sondern auch offensiv gnadenlos effizient.

Auch im letzten Drittel dominierten die Schönheider Wölfe das Geschehen. Innerhalb von nur 28 Sekunden machten Tomas Rubes (43.) und Florian Heinz (ebenfalls 43.) die Tore acht und neun perfekt. Die Jungfüchse fanden weiterhin kein Mittel, um den gut organisierten Gästen gefährlich zu werden. Florian Heinz krönte seine überragende Leistung mit einem weiteren Treffer in der 46. Minute zum 10:0. Erst in der 54. Minute gelang den Jungfüchsen der Ehrentreffer durch Ronny-Lukas Gebert, der zumindest für einen kleinen Lichtblick bei den Gastgebern sorgte. Doch die Wölfe ließen sich davon nicht beeindrucken und Florian Heinz setzte in der 59. Minute mit seinem dritten Treffer zum 11:1 den Schlusspunkt unter diese am Ende einseitige Partie.

Am kommenden Samstag, den 07. Dezember 2024, erwarten die Schönheider Wölfe die Eisbären Juniors Berlin im Wolfsbau. Nach der bitteren 0:5-Niederlage von vor zwei Wochen in Berlin dürfte die Mannschaft von Coach Sven Schröder hochmotiviert sein, sich zu revanchieren und die Punkte in Schönheide zu behalten. Als besonderes Highlight wird eine spektakuläre Lasershow der LEC GmbH aus Eibenstock den Wolfsbau farbenfroh erleuchten. Zudem kommt, wenn auch mit einem Tag Verspätung, der Nikolaus bei den Kindern im Wolfsbau vorbei. Die Wölfe hoffen, dass zahlreiche Fans den Weg ins Stadion finden, um die Mannschaft beim vorletzten Heimspiel des Jahres zu unterstützen. Tickets für diese Partie sind ab Montag, dem 02. Dezember 2024, ab 8:00 Uhr online unter https://schoenheiderwoelfe.vbotickets.com/events erhältlich.

