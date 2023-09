SchÃ¶nheider WÃ¶lfe besetzen zweite Kontingentstelle

Artikel anhören Schönheide. (PM Wölfe) Gut drei Wochen vor dem Start der Regionalliga Ost-Saison 2023/2024 geben die Schönheider Wölfe ihren dritten Neuzugang bekannt. Dabei...

Schönheide. (PM Wölfe) Gut drei Wochen vor dem Start der Regionalliga Ost-Saison 2023/2024 geben die Schönheider Wölfe ihren dritten Neuzugang bekannt.

Dabei besetzen die Erzgebirger ihre zweite Kontingentstelle und nehmen den 23-jährigen Tschechen Kamil Hajsman unter Vertrag. Der in Pilsen geborene Stürmer wechselt vom Adendorfer EC (Regionalliga Nord) ins Team von Coach Sven Schröder.

Kamil Hajsman begann seine Eishockey-Laufbahn bei seinem Heimatverein HC Pilsen und spielte dort im U16- und U18-Team. In der Saison 2016/2017 wurde er in die tschechische U18-Nationalmannschaft berufen, ehe sein Weg für eine Spielzeit nach Schweden führte, wo er für den Värmdö HC und den Grästorps IK auflief. Wieder zurück in Tschechien heuerte er beim Drittligisten SHC Klatovy an und war gleichzeitig auch für die U20-Auswahl des HC Pilsen spielberechtigt.

2020/2021 ging es dann eine Liga höher, als er zum HC ZUBR Prerov wechselte. Seit der Saison 2021/2022 bis zuletzt lief er in insgesamt 45 Spielen für die Adendorfer Heidschnucken auf, in welchen er 34 Tore und 46 Vorlagen auf die Scorerliste brachte. Bereits am gestrigen Samstag zur offiziellen Mannschaftsvorstellung auf dem Familienfest der Freiwilligen Feuerwehr Schönheide wurde Kamil Hajsman den Wölfe-Fans vorgestellt.

