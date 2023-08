SchÃ¶nheider WÃ¶lfe benennen TorhÃ¼ter-Positionen

Artikel anhören Schönheide. (PM Wölfe) Die Kaderplanungen bei den Schönheider Wölfen für die anstehende Saison 2023/2024 in der Regionalliga Ost sind weitestgehend abgeschlossen. Nachdem...

Schönheide. (PM Wölfe) Die Kaderplanungen bei den Schönheider Wölfen für die anstehende Saison 2023/2024 in der Regionalliga Ost sind weitestgehend abgeschlossen.

Nachdem bereits das Gros auf den Verteidiger- und Stürmerpositionen feststand, können jetzt auch die wichtigen Torhüter-Personalien bekanntgegeben werden, wonach aus dem letztjährigen Kader und mit Stamm-Goalie Niko Stark und Backup Patrick Wandeler zwei wichtige Stützen ihre Verträge verlängert haben. Komplettiert wird das Torhüter-Trio von Standby-Keeper und dem eigentlichen Wölfe-Mannschaftsleiter Oliver Granert.

Wölfe-Coach Sven Schröder zu seinen Goalies für die kommende Saison: „Es freut mich, dass wir alle drei Torhüter weiter an den Verein binden konnten. Niko ist jedes Jahr einer der stärksten Torhüter in der Liga und eine starke Nummer 1. Mit Patrick und Oli haben wir überragenden Ersatz in der Hinterhand. In diesem Sommer war auch der Gedanke, nach dem Abgang von Oliver Fengler, auf dieser Position noch etwas zu tun, aber es hat sich aus verschiedensten Gründen nicht realisieren lassen. Somit gehen wir mit diesem Trio in die Saison.“

