SchÃ¶nheider Sieg zum Hauptrundenabschluss in Dresden

Schönheide. (PM Wölfe) Zur besten Mittagszeit trafen sich am heutigen Sonntag punkt 12:00 Uhr das gastgebende Regionalliga-Team des ESC Dresden und die Schönheider Wölfe in der Trainingshalle der JOYNEXT-Eisarena zum letzten Hauptrundenspiel in der Regionalliga Ost.

Vor ca. 50 mitgereisten Wölfefans – endete die Begegnung deutlich mit 8:2 (2:0, 2:2, 4:0) für die Wölfe, was aber keinerlei Auswirkungen mehr auf die Tabelle hat. Für Wölfe-Coach Sven Schröder war in Dresden das Ergebnis deshalb auch eher zweitrangig. In erster Linie ging es darum, die Belastungen im Team zu steuern, wonach bei den Wölfen einige angeschlagene Spieler eine Pause und jüngere Akteure mehr Eiszeit bekamen. Als Torschützen trugen sich dreifach Tomas Rubes (35./50./54.), doppelt Tom Berlin (11./47.) und jeweils einmal Florian Heinz (9.), Jan Meixner (36.) und Jonas Wich (45.) in die Scorerliste ein. Foto : Anna Löscher/Schönheider Wölfee.

Die Wölfe beschließen damit die Hauptrunde auf dem zweiten Tabellenplatz und können, aus 24 absolvierten Spielen, 21 Siege bei nur drei Niederlagen für sich verbuchen. Damit beginnt ab der nächsten Woche und in den Playoff-Halbfinals gegen die Luchse Lauterbach alles bei null im Kampf um den Einzug ins Meisterschaftsfinale. In der anderen Halbfinalserie stehen sich FASS Berlin und die Chemnitz Crashers gegenüber. Das Team von Coach Sven Schröder hat bis auf wenige Ausnahmen eine starke Hauptrunde gezeigt und gerade in den Duellen mit den vier besten Mannschaften in der Liga alle direkten Vergleiche gegen FASS Berlin (2 Siege, 1 Niederlage), Lauterbach (3 Siege) und Chemnitz (3 Siege, 1 Niederlage) für sich entschieden. Allein diese Statistik macht Mut für die nun anstehenden Playoffs.

Am kommenden Samstag, den 08.03.25 geht’s scharf, wenn die Wölfe ab 17:00 Uhr im heimischen Wolfsbau zum ersten Playoff-Halbfinale auf die Luchse Lauterbach treffen. Die Tickets für diese Partie gibt es ab sofort online unter https://schoenheiderwoelfe.vbotickets.com/events zu erwerben. Freuen wir uns gemeinsam auf spannende Spiele gegen die Luchse und Wölfefans…, wir hoffen natürlich auf die zahlreiche und lautstarke Unterstützung von den Rängen, denn ZUSAMMEN mit Euch wollen wir in dieser Saison in unserem „Wohnzimmer“ auch weiterhin ungeschlagen bleiben.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV