SchÃ¶nheider Saison 2022/2023 – Spielplan und Eintrittspreise

Schönheide. (PM Wölfe) Seit dieser Woche wird der Wolfsbau in Schönheide aufgeeist, wonach die Schönheider Wölfe nun auch die neue Saison 2022/2023 weiter planen...

Schönheide. (PM Wölfe) Seit dieser Woche wird der Wolfsbau in Schönheide aufgeeist, wonach die Schönheider Wölfe nun auch die neue Saison 2022/2023 weiter planen und den Spielplan und die Eintrittspreise für die Hauptrunde in der Regionalliga Ost bekanntgeben können.

Dabei dürfen sich die Wölfefans allein im Oktober auf vier Heimspiele gegen Dresden, Niesky, Weißwasser und Chemnitz freuen. Bei den Eintrittspreisen sah sich der Verein leider gezwungen, aufgrund der generell gestiegenen Kosten für den Trainings- und Spielbetrieb eine Erhöhung vorzunehmen. Die Regionalliga Ost wird ihre Saison 2022/2023 am kommenden Sonntag, dem 25.09.22 in Berlin eröffnen, wenn die Eisbären Juniors auf die Jungfüchse vom ES Weißwasser treffen. Spielbeginn wird um 16:00 Uhr sein, eine Übertragung im Livestream ist geplant.

Alle anderen Teilnehmer starten am darauf folgenden Samstag (01.10.2022) in die neue Saison. Die sieben Teams tragen eine Doppelrunde aus, absolvieren bis 26.02.2023 also insgesamt 24 Spiele. Danach starten die Play-offs, wobei die Mannschaften auf den Rängen 3 bis 6 zunächst Pre-Play-offs im Modus Best-of-2 austragen. Die Gewinner treffen im Zeitraum 10.-17.03.2023 im Halbfinale (Best-of-3) auf die beiden Bestplatzierten der Hauptrunde. Das Finale (ebenfalls Best-of-3) beginnt am 19.03. und ist spätestens am 26.03.2023 beendet.

Die Schönheider Wölfe starten am Samstag, den 01.10.2022, um 17:00 Uhr im Wolfsbau mit dem Heimspiel gegen die Regionalliga-Mannschaft der Dresdner Eislöwen Juniors in die neue Spielzeit. Unter http://schoenheider-woelfe.de/?navid=10 kann der komplette Wölfe-Spielplan eingesehen werden. In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen egocentric Systems GmbH aus Dresden führen die Schönheider Wölfe ab der kommenden Saison 2022/2023 zu ihren Heimspielen ein neues Ticketsystem ein, welches es unseren Besuchern ermöglicht, vorab Online-Tickets für die Heimspiele zu erwerben, Spenden an den Verein zu tätigen oder Fanartikel zu kaufen. Die egocentric Systems GmbH bietet mit seinem Eventmanager eine innovative und leicht bedienbare White Label Ticketing Lösung. Kunden sind dabei unabhängig im Ticketverkauf und behalten die Hoheit über die Daten Ihrer Kunden. Mit der inhouse Ticketing Software kann man einfach und erfolgreich Tickets für Veranstaltungen verkaufen und sich noch besser auf die Organisation der Veranstaltung konzentrieren. Als Teil der egocentric Firmengruppe mit über 75 Mitarbeitern greifen die Mitarbeiter auf mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Sport & Entertainment zurück. Das egocentric-Team steht für in Summe mehr als 23 Millionen verkaufte Tickets und umfassendes Wissen im Ticketing Business und der Softwareentwicklung. Dies zusammen bringt stetig innovative, flexible und kundenorientierte Lösungen hervor. Alle Infos zu egocentric Systems findet man unter https://egocentric-systems.de/ . Ab dem 01.10.2022 gelten zu den Heimspielen der Schönheider Wölfe folgende Eintrittspreise: Abendkasse Standard: 11,00 € – Ermäßigt*: 9,00 €

Online-Tickets Standard: 10,85 € – Ermäßigt*: 8,85 € Online-Tickets gibt es ab kommenden Montag, dem 26.09.2022, 8:00 Uhr unter https://schoenheiderwoelfe.vbotickets.com/events zu erwerben.

* Als Ermäßigt gelten Vereinsmitglieder, Schüler bis 16 Jahre, Studenten, Arbeitslose und Schwerbeschädigte (Begleitperson -> freier Eintritt) jeweils gegen Vorlage des entsprechend gültigen Ausweises – gilt auch bei Kontrolle der online erworbenen Tickets! Ermäßigte Einzelkarten können während der Hauptrunde auch bei Abgabe eines Tickets von einem besuchten Auswärtsspiel der Schönheider Wölfe in der Saison 2022/2023 erworben werden. Pro Person und Ausweis darf nur 1 Ermäßigt-Ticket erworben werden. Mit dem Kauf eines Tickets wird die Stadionordnung anerkannt. Alle Ticketpreise verstehen sich inkl. Gebühren und gesetzlicher Mehrwertsteuer