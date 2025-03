SchÃ¶nheide WÃ¶lfe unterliegen in Spiel 3 bei FASS Berlin

Schönheide. (PM Wölfe) Am Freitagabend in der Hauptstadt war klar, dass sich ein Team die 2:1-Serienführung und den „Matchpuck“ sichern und in zwei Tagen, am Sonntag, 30.03.25, 17:00 Uhr im Schönheider Wolfsbau, Meister werden kann.

Am Ende waren es die Akademiker, welche sich vor 562 Zuschauern, darunter wieder gut 50 mitgereiste Wölfefans, in der Eissporthalle P09 im Berliner Stadtteil Charlottenburg mit einem verdienten 8:5 (1:0, 5:3, 2:2)-Erfolg in die bessere Ausgangsposition brachten. Die Wölfe müssen also am Sonntag unbedingt gewinnen, will man ein fünftes Spiel erzwingen und die Berliner nicht im eigenen Wohnzimmer feiern sehen. Gelingt der Serienausgleich, kommt es am Dienstag, 01.04.25, 19:00 Uhr in Berlin zu Spiel 5 und den absoluten Final-Showdown.

Wölfefans, wir brauchen Euch am Sonntag mehr denn je. Lasst uns den Wolfsbau zum Beben bringen und die Serie gemeinsam ausgleichen. Eure Unterstützung ist extrem wichtig für das Team und jetzt, beim ultimativ letzten Heimspiel in dieser Saison, muss der Wolfsbau zum Hexenkessel für unseren Gegner werden.

Zum Spiel. Beide Teams konnten mit komplettem Kader (20 Feldspieler, 2 Torhüter) antreten. Die Wölfe, mit keinem guten Start, kassieren bereits nach 100 Sekunden die erste Strafzeit, welche FASS nur 32 Sekunden später durch Gregor Kubail mit dem 1:0 quittierte. Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, mit leichten Vorteilen für die Gastgeber. Schönheide hatte knapp zwei Minuten vor der ersten Pause in Überzahl die Chance zum Ausgleich, konnte diese Situation aber nicht nutzen.

Der Mittelabschnitt hatte dann deutlich mehr Offensiv-Power und jede Menge Tore zu bieten. Zunächst schafften die Wölfe in der 23. Minute durch Florian Heinz den 1:1-Ausgleich. Doch FASS antwortete schnell und ging nur 22 Sekunden später durch Nils Herzog wieder mit 2:1 in Führung. Weitere drei Minuten später erhöhten die Akademiker durch Tom Fiedler auf 3:1. Ein Powerplay nutzten die Wölfe dann zum 3:2-Anschluss durch Lukas Lenk, ehe FASS wieder mit einem Doppelschlag zur Stelle war und durch Tom Fiedler (30.) und Daniel Volynec (32.) auf 5:2 stellte. Nur zwei Minuten später mussten die Wölfe erneut in Unterzahl agieren und FASS nutzte diese Gelegenheit, um durch Felix Braun auf 6:2 davonzuziehen. Etwas Hoffnung kam wieder im Schönheider Lager auf, als nur eine Minute später Tom Berlin in Überzahl auf 6:3 verkürzen konnte. Gleichzeitig der Spielstand zur zweiten Pause.

Im Schlussdrittel war die Frage, ob die Wölfe einen Drei-Tore-Rückstand noch aufholen können? Sie konnten nicht, denn mit dem Versuch, mehr Härte ins Spiel zu bekommen, kassierte Wölfe-Verteidiger Yannick Löhmer eine Fünf-Minuten-Strafe, welche FASS in Überzahl zum 7:3 durch Daniel Volynec (46.) nutzte. Eine weitere Strafe gegen Schönheide bescherte erneut im Powerplay das 8:3 (48.) für die Akademiker durch Dennis Thielsch. Yannek Seidel gelang in der 52. Minute zwar noch das 4:8 und Jan Meixner in Überzahl das 5:8 (60.) aus Schönheider Sicht, doch mehr war nicht drin, wonach es am Ende beim verdienten Heimsieg für die Berliner blieb, da sich die Wölfe defensiv zu anfällig präsentierten.

