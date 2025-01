SchÃ¶nheide WÃ¶lfe gewinnen erneut in der Overtime – 4:3-Sieg gegen FASS Berlin

Schönheide. (PM Wölfe) Nach dem mitreißenden Derbysieg am Vortag in Chemnitz stand für die Schönheider Wölfe am Sonntag das nächste Topspiel auf dem Programm.

Vor 502 Zuschauern im Wolfsbau empfingen die Wölfe den Tabellenzweiten FASS Berlin. Auch dieses Spiel entwickelte sich zu einem packenden Krimi, in dem die Wölfe erneut die Oberhand behielten und mit einem 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0)-Sieg nach Verlängerung zwei wichtige Punkte verbuchen konnten. Mit diesem Erfolg festigt Schönheide die Tabellenführung, zwei Punkte vor den Hauptstädtern, die jedoch noch zwei Spiele weniger absolviert haben.

Das erste Drittel begann wie erwartet intensiv. Beide Teams waren sich der Bedeutung des Spiels bewusst und gingen entsprechend fokussiert zur Sache. Schönheide und FASS Berlin schenkten sich nichts und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Doch beide Torhüter – Niko Stark auf Seiten der Wölfe und David Kubik für FASS – erwischten einen guten Tag und hielten ihre Teams mit einigen guten Paraden im Spiel. Trotz der intensiven Bemühungen auf beiden Seiten blieb es nach 20 Minuten beim 0:0.

Im zweiten Drittel änderte sich das Bild etwas, als beide Teams begannen, vermehrt Druck aufzubauen und ihre Angriffe konsequenter zu Ende zu spielen. Den ersten Torjubel des Abends gab es dann in der 34. Minute, als die Wölfe in Überzahl zuschlugen. Yannek Seidel brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Doch FASS Berlin ließ sich nicht beeindrucken. Nur wenige Minuten später, in der 39. Spielminute, erhielten die Berliner ebenfalls eine Powerplay-Chance, die sie ebenso effizient nutzten. Gregor Kubail traf zum 1:1 und stellte das Spiel wieder auf Anfang. Mit diesem ausgeglichenen Zwischenstand ging es in die zweite Pause.

Das dritte Drittel begann mit einem Paukenschlag für FASS Berlin. Bereits nach gut einer Minute gingen die Gäste erstmals in Führung. Ludwig Wild traf in der 42. Minute zum 2:1 für die Hauptstädter. Doch die Antwort der Wölfe ließ nicht lange auf sich warten. In der 46. Minute war es erneut das starke Überzahlspiel der Gastgeber, das den Ausgleich brachte. Bei angezeigter Strafe gegen FASS war Roy Hähnlein der Torschütze zum 2:2. Das Spiel blieb hochspannend und ging weiterhin hin und her. In der 50. Minute war es dann wieder Gregor Kubail, der FASS Berlin mit seinem zweiten Treffer des Abends erneut mit 3:2 in Führung brachte. Doch auch dieses Mal zeigten die Wölfe ihre Comeback-Qualitäten. Nur eine Minute nach dem erneuten Rückstand gelang Lukas Lenk der viel umjubelte Ausgleich zum 3:3.

Mit dem 3:3-Unentschieden nach 60 Minuten ging es in die fünfminütige Verlängerung. Die Spannung im Wolfsbau war greifbar und beide Teams wollten unbedingt den Siegtreffer erzielen. 55 Sekunden vor dem Ende der Overtime erhielten die Wölfe dann die entscheidende Möglichkeit, als FASS Berlin eine Strafe kassierte und Schönheide in Überzahl agieren konnte. Die Wölfe ließen sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Erneut war es Tomas Rubes, der zum Held des Abends wurde. Mit seinem zweiten Treffer des Spiels, 42 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung, nutzte er das Powerplay und sicherte den Schönheider Wölfen den 4:3-Heimsieg.

Nach dem Schlusspfiff und dem obligatorischen Handshake kochten die Emotionen jedoch noch einmal über. Ein Spieler von FASS Berlin provozierte einen Wölfe-Spieler, was zu einem Handgemenge führte. In dessen Verlauf kam es zu einer seltenen und intensiven Auseinandersetzung zwischen den beiden Torhütern Niko Stark (Schönheide) und David Kubik (FASS Berlin), die sich einen handfesten Goalie-Fight lieferten. Beide Torhüter wurden daraufhin mit einer 5-Plus-Spieldauerstrafe bedacht. Auch FASS-Verteidiger Daniel Kruggel erhielt eine Spieldauerstrafe, nachdem er sich zu lautstark gegenüber dem Hauptschiedsrichter äußerte. Die Stimmen zum Spiel gab es wie gewohnt auf der anschließenden Pressekonferenz welche auf unserem YouTube-Kanal unter https://youtu.be/tG_bCURbeRA zu sehen ist.

