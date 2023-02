SchÃ¶nheide verliert Heim-Derby gegen Chemnitz

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe haben am Samstagabend vor 621 Zuschauern im Wolfsbau das Derby gegen die Chemnitz Crashers am Ende verdient mit...

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe haben am Samstagabend vor 621 Zuschauern im Wolfsbau das Derby gegen die Chemnitz Crashers am Ende verdient mit 3:6 (1:1, 0:3, 2:2) verloren und zugleich auch die erste Heimniederlage im letzten Heimspiel der Hauptrunde in der Regionalliga Ost-Saison 2022/2023 kassiert.

In die Torschützenliste trugen sich Jan Meixner und Kevin Piehler (2) für Schönheide ein. Für die Chemnitzer trafen Fabian Kießling, Kenneth Hirsch, Tobias Werner, Scott Zierold, Lukas Lenk und Karel Novotny. Foto: Anna Löscher/Schönheider Wölfe e.V.

Beide Mannschaften hatten sich für das letzte Hauptrunden-Derby viel vorgenommen und so begann die Partie im Wolfsbau dann auch erst einmal abwartend, wenngleich die Wölfe etwas mehr Druck entwickelten, ohne jedoch zu klaren Chancen zu kommen. So richtig wollte das Derby nicht in Fahrt kommen, was auch an der kleinlichen Regelauslegung des Hauptschiedsrichters lag, wonach dem Spiel immer wieder durch die Strafzeiten auf beiden Seiten das Tempo genommen wurde. Erst in der letzten Minute des ersten Drittels durfte gejubelt werden, als Jan Meixner die Hausherren nicht unverdient mit 1:0 in Führung brachte. Der Jubel unter den lautstarken Wölfefans verstummte jedoch 21 Sekunden später, als den Crashers noch vor der ersten Pause durch Fabian Kießling der 1:1-Ausgleich gelang.

Im Mittelabschnitt erwischten die Gäste aus Chemnitz dann den besseren Start, wobei die Wölfe unfreiwillig mithalfen, als sie in eigener Überzahl Crashers Stürmer Kenneth Hirsch ziehen ließen, welcher dann in der 25. Minute per Shorthander die 2:1-Führung für die Gäste erzielte. Doch für die Hausherren sollte es in der Folge noch schlimmer kommen, denn die Crashers nutzten die zu vielen individuellen Fehler der Wölfe im Spielaufbau und beim Passspiel gnadenlos aus und erhöhten gut fünf Minuten später durch Tobias Werner erst auf 3:1 (30.) und nur 84 Sekunden später in Überzahl durch Scott Zierold gar auf 4:1 (32.). Gleichzeitig auch der Spielstand zum zweiten Pausentee.

Zu Beginn des Schlussdrittels wollten die Wölfe einen schnellen Anschlusstreffer und hatten in der 44. Minute auch gleich in Überzahl die beste Gelegenheit dazu, doch erneut ließen die Gastgeber einen Unterzahl-Konter der Crashers zu, welchen Lukas Lenk auf Vorlage von Karel Novotny zum 5:1 verwertete. Damit war freilich die Vorentscheidung im Derby gefallen, da Chemnitz von nun an das Ergebnis verwalten wollte und Schönheide zu wenig einfiel, um noch einmal nahe genug heranzukommen. Lediglich Kevin Piehler verkürzte in Überzahl zwischenzeitlich auf 2:5 (52.), doch auch Chemnitz hatte noch einen Powerplay-Treffer im Köcher, als Karel Novotny zum 6:2 (56.) traf. Der Schlusspunkt gehörte 72 Sekunden vor dem Ende noch einmal den Wölfen, welche durch den zweiten Treffer von Kevin Piehler aber nur noch Ergebniskosmetik zum 3:6 aus Schönheider Sicht betreiben konnten. Die Trainer-Stimmen zum Spiel gab es wie gewohnt auf der anschließenden Pressekonferenz, welche auf unserem YouTube-Kanal unter https://www.youtube.com/watch?v=gBSyt_pLkmo zu sehen ist.

Zum allerletzten Hauptrundenspiel in dieser Saison sind die Schönheider Wölfe am Freitag, dem 24.02.23, um 20:00 Uhr beim Regionalliga-Team der Dresdner Eislöwen zu Gast. Der nächste Heimspiel-Termin steht aktuell noch nicht gänzlich fest, da in den Pre-Playoffs, welche vom 03. bis 05.03.23 ausgetragen werden, erst der Halbfinalgegner für das Team von Coach Sven Schröder ermittelt wird. Von daher sollten sich die Wölfefans vorsichtshalber zwei Termine vormerken, denn das erste Playoff-Halbfinalspiel wird entweder am Freitag, dem 10.02.23, 19:30 Uhr oder am Samstag, dem 11.03.23, 17:00 Uhr im Schönheider Wolfsbau stattfinden.

4606 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München